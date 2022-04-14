Великдень: запобігайте пограбуванню вашого будинку під час поїздки

Згідно з останнім бюлетенем Районного секретаріату з безпеки, співіснування та правосуддя Боготи, домашні крадіжки були скорочені протягом перших місяців року. Порівняно з аналогічним періодом 2021 року, цей злочин впав на 36,7%, тоді як протягом 2022 року він мав тенденцію до зменшення 43,8%.

Однак слід враховувати, що Страсний тиждень - це перша довга перерва року, яку використовують тисячі людей для здійснення поїздок на відпочинок або паломництва. Тоді ваші будинки будуть порожніми, і деякі недобросовісні люди скористаються можливістю увійти та взяти ваші цінності, що збільшить кількість, і ви повернетеся з відпочинку до головного болю.

Щоб цього не сталося з вами, варто дотримуватися деяких рекомендацій, щоб зберегти свій будинок з рук власників квартир, які, можливо, чекатимуть, коли ви завантажите свої перші фотографії на пляжі, щоб вжити заходів.

Найбільш очевидна пропозиція полягає в тому, щоб перевірити, чи ваші двері та вікна надійно закриті перед поїздкою. Це також передбачає перевірку того, щоб петлі були в хорошому стані, без іржі та зносу. Якщо ви встановили бруски, переконайтеся, що вони залишаються жорсткими під помірним тиском, наприклад, поштовхом або ударом. Не забувайте про свої балконні двері або вікно; не повинно бути можливості відкрити зовні. Зніміть ключ від замку перед виходом; ця помилка є більш поширеною, ніж ви думаєте.

Ще одна рекомендація - рекомендувати свій будинок довіреному члену сім'ї, другові чи сусідові: попросіть час від часу ходити по вашому будинку, щоб переконатися, що нічого дивного не відбувається. Якщо у вас є впевненість у власника своєї будівлі, ви також можете попросити таку ж прихильність. Ще один хороший варіант - поговорити з поліцією у своєму квадранті.

Гарна ідея - залишити свої цінні речі, такі як ювелірні вироби, комп'ютери або консолі, поза увагою - подалі від візуального поля вікон або балконів . Використовуйте штори і зберігайте ці предмети в шафах, ящиках або під матрацом. Якщоу вас є доступ до сейфа, скористайтеся ним.

Єдине, про що слід пам'ятати, це те, що заплановані деякі домашні крадіжки: злочинець отримує інформацію про те, що ви не будете вдома і чекатиме моменту, щоб діяти. Перевіртезовнішні краї дверей і вікон на наявність будь-яких відміток , які можуть залишити власники квартир, щоб відзначити будинки ідеально підходять для крадіжки. Сфотографуйте, видаліть їх і повідомте начальству.

Технологія також може бути вашим союзником або вашим ворогом, коли справа стосується захисту ваших речей та речей вашої родини. Деякі цифрові помічники, такі як Alexa абоGoogle Home, дозволяють програмувати вогні, телевізори та динаміки у певний час, створюючи враження ззовні, що вдома є люди. Навіть якщо у вас немає цих помічників, ви можете налаштувати телевізор або звукове обладнання вручну за допомогою опції «таймер».

З іншого боку, не всі люди, які слідують за вами у ваших соціальних мережах, мають добрі наміри. Вважайте, що не сповіщають злочинців публікаціями, які оголошують, коли і куди ви будете подорожувати. Ця фотографія на пляжі може чекати, коли ви і ваші близькі повернуться додому.

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