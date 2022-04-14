Великдень в Чінчі: типові страви та десерти, якими ви повинні насолоджуватися в цей час

Завжди є можливість насолодитися перуанською кухнею, особливо у такі свята, як Великоднійтиждень. Цедні, коли перуанці та туристи шукають найкращі типові страви, щоб насолодитися смаком національної їжі. І Чінча представляє себе як чудове місце для цієї мети.

У цих напрямках ідеально скористатися святами (четвер та п'ятницею), щоб здійснити поїздку до цього пункту призначення з родиною чи друзями. А оскільки їжа є важливою частиною знайомства з місцем, ось що ми можемо знайти в Чінчі. Ознайомтесяз ним у наступній записці.

КУХНЯВ ЧІНЧІ

Кухня Чинчана має карапулкру в якості носія зі смачним сухим супом. Більш того, при спільному подачі блюдо називається «пляма грудей». Такожзаслуговують на увагу сухі кози та кролик, чупе та кебіше мідій, фарш з індички, гарбузовий лоро, тамале, антикухос та кукурудзяні гуміти.

З іншого боку, в десертах фаворитами є желе з мушмули, айва товчена, зелений інжир та слива солодка, проціджений квасоля та пікарони.

Карапулкракон сопа сека

Це типова їжа перуанського узбережжя, страва, яку готують зі свининою, куркою або обома, петрушкою та завжди смачним перцем чилі, який можна їсти вдома. Однак, оскільки ви їдете в подорож до міста, шукайте «точку», де ви обов'язково насолодитеся цією їжею. Я пам'ятаю пораду Луїса Куто «Гваделупе, щоб спробувати цю страву, і що краще, ніж знати частину Перу.

La carapulcra y la soca seca se han convertido en platos tradicionales de la gastronomía criolla.

Секокабріто

Seco - одне з найбільш репрезентативних страв північного Перу з деякими варіаціями в різних регіонах, де основним інгредієнтом є ніжне м'ясомалюка, і його подають з квасолею, заправленою цибулею та часником. Однак він також має присутність в Чінчі. В основному його вживають під час популярних і сімейних свят, і Великдень не є винятком.

Seco de cabrito

Севічеде меджілонес

Це все ще літній сезон і який кращий спосіб подорожувати до Чінча і спробувати севіче мідій. У ньому міститься червона цибуля, сік, листя коріандру, перець і цей молюск. Все, щоб насолоджуватися з родиною.

Cebiche de mejillones

Пікадільйоде Паво

Він містить рис, картопля та овочі, які супроводжують фарш індички. Це відрізняється від того, що ви зазвичай їсте на Різдво. Пам'ятайте, що це блюдо відомо в Чінча.

Picadillo de pavo

Халея-де-Нісзеро

Такожвідомий як варення з мушмули. Ідеальноскористатися цим фруктом, коли він знаходиться в сезон. Мушмула - це плід з великою кількістю пектину, який є натуральним волокном, що дозволяє джему загуснути після холодного. Крім того, він містить вітаміни, мінерали та дубильні речовини, що робить його дуже поживною і повноцінною їжею.

Jalea de níspero

Айвастукає

Айвацукерка, пост, який ви можете спробувати після смачного обіду в Чінча. Хочавін бере свій початок у Греції, звідки він поширився на такі країни, як Іспанія та Португалія, саме в «Долині радості» цей рецепт, який захоплює та підкорює піднебіння, врятований і зберігається. Спробуйте його у своїй поїздці.

Machacado de membrillo

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