Великдень 2022: які улюблені пляжі мексиканців

Fotografía fechada el 2 de junio de 2020 que muestra turistas mientras pasean por las playas del balneario de Acapulco. EFE/David Guzmán/Archivo

Настав один із найочікуваніших моментів для мексиканських громадян, оскільки великодні свята історично були поставлені як одна з дат найбільшого втечі до туристичних напрямків, щоб коротко вийти з розпорядку дня.

З цієї причини заповнюваність готелів буде насолоджуватися хорошими номерами в ці вихідні, особливо через прибуття в одну з низьких точок пандемії COVID-19 в Мексиці, саме тому оцінюється економічний відтік понад 140 мільйонів песо, повідомляє Конфедерація Національних палат Торгівля, сервіс та туризм (Concanaco Servytur).

Що стосується основних моментів, куди може бути спрямована частина цієї розливу мільйонерів, були оголошені основні пляжі, які мексиканці відвідуватимуть під час Великодня 2022 року , а Акапулько та Канкун - основні стандарти Республіки щодо пляжів.

Cancún será una de las playas más visitadas por ciudadanos mexicanos en la Semana Santa 20222 (Foto: EFE/Alonso Cupul) EFE

Згідно зі звітом, представленим Forbes Mexico, пляжами з найвищим запитом на бронювання через хостинг-платформу Airbnbбули Акапулько, Хуатулько, Канкун, Енсенада, Ла-Пас, Лос-Кабос, Мазатлан, Нуево-Вальярта, Пуерто-Вальярта та Тулум.

Директор із зв'язку компанії з розміщення Карлос Олівос зазначив, що в цей час громадяни вже відчувають впевненість подорожувати літаком внаслідок зменшення кількості пандемії COVID-19 , на відміну від попереднього року, в якому подорожують через використання автомобілів переважали.

Що стосується найбільш затребуваних сайтів, Канкун прийме більшість своїх туристів з Мехіко, Монтерея та Гвадалахари; тоді як Акапулько прийме більшість своїх туристів з Мехіко, Пуебли та Толука.

En diciembre de 2021, la bahía de Acapulco conmemoró 500 años de ser descubierta (Foto: EFE/ David Guzmán) David Guzmán | EFE

Що стосується розміщення готелів у країні, то напрямками з найвищим відсотком пляжу для цього Великоднього свята є Веракрус та Рів'єра Майя, з більш ніж 90%; тоді як Акапулько, Мазатлан та Нижня Каліфорнія Сур мають приблизно 80% заповнюваності.

З іншого боку, PriceTravel Holding підтвердив, що найбільш затребуваними та заброньовані напрямки були Акапулько та Канкун, але вони також додали Ixtapa, Mazatlan та Пуерто-Вальярта, тому більша конгломерація очікується у вищезгаданих напрямках на квітень.

За даними Concanaco, в середньому заповнюваність готелів перевищить 75 відсотків у великих туристичних напрямках, причому понад 10 мільйонів внутрішніх туристів подорожують протягом періоду з суботи 9 по неділю 24 квітня.

Chichen-Itzá, una de las 7 maravillas del mundo, se mantiene como uno de los destinos más visitados por extranjeros (Foto: EFE/ Cuauhtémoc Moreno)

«Для мексиканських бізнесменів, особливо тих, хто присвячений туризму, Страсний тиждень та Великдень - один з найважливіших святкових сезонів року , і після складного 2021 року він представляє дуже важливу користь для їх економіки, яка є економікою кожного», - пояснив президент конфедерації, ГекторТехада Шаар .

Так само лідер також просив продовжувати дотримуватися всіх заходів безпеки та гігієни проти COVID-19 та звертатися до офіційних закладів, «єдиних, які здатні запропонувати гарантії споживачам та працівникам».

ДаніСекретаріату Військово-морського флоту (SEMAR) вказують на те, що Мексика - це біокеанічна країна з 11122 кілометрами берегової лінії, де сонце, солона вода та пісок складають велику різноманітність пляжів, якими можуть насолоджуватися як туристи, так і місцеві жителі.

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