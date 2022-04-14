Шанувальники Daddy Yankee відреагували мемами на невдачі в передпродажах квитків на концерти Гвадалахари та Монтеррея

ТатоЯнкі, один з найбільших експонентів реггетону, музичного жанру, який став популярним в останні роки і є натхненням багатьох художників, навіть європейців,оголосив про свій вихід на пенсію, а разом з ним, яким буде його останній міжнародний тур, який включатиме Мексика

Пуерториканський співак оголосив дати останніх концертів своєї кар'єри в Мексиці, події, які підлягали модифікації, і в даний час включають штати Тіхуана, Монтеррей, Гвадалахара, Мехіко, Веракрус та Кінтана-Роо.

У вівторок, 12 квітня та середу, 13 квітня, розпочався попередній продаж квитків на їхні концерти в Монтерреї (24 листопада) та Гвадалахарі (26 листопада), який, на думку користувачів, представив деякі помилки та незручності при придбанні квитків через Funticket , сторінку, відповідальну за продаж.

Los fans del “Big Boss” ansiaban verlo por última vez en los escenarios, por lo que los memes en Twitter también estuvieron dedicados a los buenos deseos para conseguir entradas (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

Послідовникихудожника швидко висловили через соціальні мережі, свою досаду та відчай, щоб отримати місце, де востаннє побачити виконавця бензину на мексиканських сценах, тому перед лицем неминучого насичення веб-сайту його шанувальники тренували своє ім'я на платформі Twitter з хештег #daddyyankee.

Користувачі мережі повідомили, що Funtitack активував лічильник того, скільки залишилося до продажу, який впав лише за кілька хвилин до того, як закінчиться зворотний відлік, викликаючи меми в соціальній мережі , оскільки вони зрозуміли, що деякі царські та тапатіо користувачі «схожі на клоунів», оскільки вони не могли отримати гучні квитки.

Однак зворотний відлік був не єдиною проблемою. ПослідовникиDaddy Yankeeтакож скаржилися, що платформа почала перенаправляти його на іншу сторінку, а також просити не ділитися приватною інформацією, яка лякала тих, хто хотів здійснити платіж електронною карткою.

Fanáticos denunciaron la caída de Funticket con memes a través de Twitter (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

Раймонд Айала, більш відомий як Daddy Yankee, - художник регетону родом з Пуерто-Ріко, спадщина якоговелика, і одна з них, мабуть, найбільш Важливим є те, що був першим художником урбаном, який отримав нагороду Зал слави Billboard.

Він був рушійною силою за піснями, такими як Rompe, Petrol, Ella мене підняв, Дураі Despacito, а також продали більше 17 мільйонів альбомів і розмістили 84 пісні на діаграмі Billboard Hot латинські пісні, з сім № 1 і 36 в Топ-10.

Вінтакож був першим художником реггетону, який зробив живий виступ на сцені Billboard, це, безсумнівно, відкрило великий крок для міських художників, оскільки ніхто раніше не був присутній на церемонії нагородження. Також званий Big Boss,був удостоєний в Залі слави Billboard.

Він також відкрив шлях до міської музики на Billboard, вигравши 10 рекордів Гіннеса, 20 Billboard Music Awards, 26 Billboard Latin Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 7 латинської премії Греммі та 3 американські музичні нагороди.

В даний час він є одним з найбільших впливових на міську музику, вважається живою легендою.

Además, seguidores mostraron su emoción por ser uno de los últimos conciertos del puertorriqueño, quien en marzo, ha anunciado su retiro de los escenarios (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

20 березня 2022 року через відео, опубліковане на своєму акаунті YouTube, художник подякував своїм шанувальникам за підтримку, яку він отримав за стільки років своєї кар'єри, і зробив оголошення про те, що вже спекулювали, остаточний вихід на пенсію зі сцени.

Він зазначив, що це буде кінець його останнього туру в більш ніж 10 країнах. Цей тур отримав назву «Останній тур», і він розпочнеться в серпні і завершиться в грудні 2022 року. Заданими власного веб-сайту, є рівно 14 країн, які відвідає Пуерто-Ріко.

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