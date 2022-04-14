Колумбія закінчить Великдень під дощем, повідомляє Ідем

За даними Інституту гідрології, метеорології та екологічних досліджень (Ideam), за даними Інституту гідрології, метеорології та екологічних досліджень(Ideam) . За даними суб'єкта господарювання, до 17 квітня очікуються дощі, особливо в Тихоокеанському регіоні, на південь від Карибського регіону та центральній, півночі та заході Андського.

За даними Інституту, цілком ймовірно, що протягом решти цього тижня кількість опадів поступово збільшуватиметься в країні, особливо в суботу 16 та неділю 17 квітня.

Що стосується архіпелагу Сан-Андрес та Провіденсія, чиновник зазначив, що під час решти Великодня прогнозують суху погоду, хоча Ідем не виключає короткочасних дощів протягом вихідних.

Слід пам'ятати, що в Колумбійському Карибському морі помаранчеве оповіщення підтримується через сильні вітри і високі хвилі, особливо у відкритому морі. З огляду на попередження, Ideam рекомендував владі та мандрівникам та жителям регіону бути в курсі інформації, яку вони видають від суб'єкта господарювання, щоб уникнути будь-яких надзвичайних ситуацій.

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На тлі прогнозу для Андського регіонуІнститут оголосив, що в другій половині дня, ночі та ранні години будуть дощі різної інтенсивності, особливо у відділах Антіокії, Норте-де-Сантандер, Сантандер, на північ від Бояка, Кундінамарки, Кальдас, Рісаральда, Кіндіо та Толіма.

Длясавани Боготи легкі дощіоцінюються протягом святих четвергів і п'ятниць. Найстійкіші опади відбуватимуться на заході та півночі міста, між днем та вечором тих днів. Крім того, за словами Кадени, в столиці країни очікується електроенергетична активність.

Глава прогнозів в Ideam також оголосив, що на решту Страсного тижня в регіоні Орінокія та Амазонка також прогнозуються дощі умови. У випадку з Орінокією, за словами чиновника, дощі різної інтенсивності, з ймовірністю грози з цієї Страсної п'ятниці, очікуються в деяких районах департаментів Мета, Араука, Казанаре та на захід від Вічади.

«Для Амазонкидощі різної інтенсивностіпродовжуватимутьсядо середи та Страсної п'ятницінад районами Амазонського п'ємонту та секторами Какета, Путумайо», - пояснила Кадена, додавши, що опади в цьому регіоні, як правило, зменшаться протягом вихідних.

Що стосується Тихоокеанського регіону, Інститут повідомив, що в найближчі дні прогнозуються рясні дощі, що супроводжуються грозоюв другій половині дня, ночі та ранніх годин, особливо в районах Чоко, південний Вальє-дель-Каука, західна Каука та північно-західний Наріньо.

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Imagen de archivo. Por cuenta de la primera temporada de lluvias que a traviesa Colombia en este 2022, en lo que va del mes de abril ya se han registrado 50 cierres totales en las vías colombianas, según el Invías. Foto: Invías

Під час Великоднього тижня Національний інститут доріг (Invías) повідомив радіо RCN, що наразі цього року в дорожніх коридорах країни було 225 загальних закриттів та 247 часткових закриттів у дорожніх коридорах країни цього року, з яких 50 загальних закриттів та 51 часткове закриття відбулося протягом квітня місяця.

ЯкІнвіас повідомив радіостанції, з відрізаним 12 квітня, повідомлені закриття на колумбійських дорогах є:

- Обмежений проїзд (за розкладом) в дорожньому коридорі Лос-Курос-Малага (Сантандер).

- проїзд до провулку на кілометрі 54 дороги Orrapihuasi-Depression El Vergel (Какета).

- Проїзд до смуги руху по дорозі Dos y Medio-Otanche (Boyacá).

- Обмежений проїзд по дорозі Белен Сакама та дорозі Отанче-Чікінкіра (Boyacá).

- Проїзд до смуги руху на дорогах Санта-Сесілія-Мумбу і Апіа-Ла-Вірджинія (Risaralda).

- Обмежений проїзд по Балсільяс-Санто-Домінго і Ла-Плата - Валенсії, по дорозі Альтаміра - Габінете, Пуерто-Ноласко - Натага, в Пайкол - Тесалія - Теруель (Уїла).

- Часткове закриття на дорозі Піпірал-Віллавісенсіо (Мета).

- Обмежений проїзд по дорогах Ла-Лехія-Саравена та Оканья-Сардіната (Norte de Santander).

- Проїзд до однієї смуги на дорозі Ла-Вега-Сан-Себастьян (Каука).

- Обмежений проїзд до однієї смуги на дорозі Тукеррес - Саманьєго, на дорозі Пасто - Хігеронес, на Пасто - Ла-Пісцикультура, Хунін - педрегал дороги (Наріньо).

- Обмежений проїзд на одну смугу на дорозі Honda - Villeta, постраждала від зсуву тим часом на Толіма, на дорозі Фресно - Марікіта (Кундінамарка).

Враховуючи перший сезон дощів у країні та беручи до уваги поїздки, які відбудуться під час Страсного тижня на колумбійських дорогах, Інвіас рекомендував користувачам перевіряти стан своїх транспортних засобів перед поїздкою та завжди поважати дорожні знаки та заходи.

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