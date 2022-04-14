Колумбія повертається до Тулонський турнір Есперансас

Тулонськийтурнір Есперанзас приносить великі спогади колумбійцям після гарних виступів обраних команд, які брали участь у попередніх виданнях цієї події, які принесли велику радість країні.

Хорошановина полягає в тому, що Колумбія знову зіграє цей чемпіонат, який зараз називається турніром Моріса Ревелло, і буде грати з 29 травня по 12 червня на французьких землях. Штаб-квартира буде 6 муніципалітетів (Обань, Фос-сюр-Мер, Вітроль, Арль, Маллемор, Салон-де-Прованс), все це розташоване у департаменті Буш-дю-Рон.

Першийстарт збірної відбудеться 31 травня проти збірної Коморських островів ; 3 червня вони зіткнуться зАлжиром , а в останній день групового етапу вони зіткнуться зЯпонією .

У чемпіонаті візьмуть участь 12 збірних і візьмуть участь Бразилія, яка є чинним чемпіоном змагань.

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Група А: Аргентина, Франція, Саудівська Аравія та Панама.

Група B: Гана, Індонезія, Мексика та Венесуела

ГрупаC: Колумбія, Коморські острови, Японія та Алжир

Варто пам'ятати, що Колумбія тричі була коронована чемпіонами цього турніру: перша була в 1999 році, коли вона була накладена на штрафні санкції проти Аргентини; у 2000 році тоді, таким же чином, вона перемогла Португалію, а в 2011 році під командуванням Едуардо Лари, коли вона також обіграла Францію з пенальті перестрілка.

Наразі на чолі з Гектором Карденасом продовжують підготовку до чемпіонату Південної Америки U-20, який відбудеться наступного року в Колумбії і який розмістить чемпіонат світу в Індонезії 2023 року. Крім того, він надасть місця для Олімпійських ігор у Парижі 2024 та Панамериканських іграх.

Тренер розповів про важливість цього турніру, з яким він зіткнеться з гравцями U-19 з наміром зіграти хорошу роль, як і в попередні роки.

Це буде 48-а участь Колумбії, яка востаннє зіграла цей конкурс у 2014 році, коли вона не пройшла груповий етап. Національна збірна, яка завоювала найбільше титулів, - Франція (12 разів), а потім Бразилія (9) Англія (7). Триколор, зі свого боку, займає п'яте місце переможців з трьома трофеями.

Останній раз, коли Колумбія зіграла фінал, була у виданні 2013 року, коли вона потрапила на найменшу різницю до Бразилії. Цю команду очолив Рестрепо Карлоса Пішиса і мав Мігель Анхель Борху серед своїх лав.

Цей товариський турнір, який проводиться на французькій землі з 1967 року, стане хорошим випробуванням для Триколор, який походить від перемоги на Кубку Рауля Коломиї, який відбувся в Чилі, де Томаш Анхель, орієнтир цієї команди з видом на південноамериканський U-20, зіграв Томаш Анхель.

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