Книга, яка вчить фінансам маленьких, доходить до книжкових магазинів

Недавнє дослідження Асоціації банків Перу (ASBANC) зазначає, що 77% учасників заявили, що зацікавлені або дуже зацікавлені в тому, щоб навчитися краще керувати своєю особистою та сімейною економікою. Це говорить про те, що фінансова освіта необхідна навіть в ранньому віці. З цієї причини «Дарувальник та його друзі», текст, який навчає дітей особистим фінансам, тепер доступний у книжкових магазинах Crisol.

Фінансовий радник Arantxa Layseca, творець контенту Ara Retadora та письменник книги, навчає управління грошима як наймолодшим членам домогосподарства, так і батькам, показуючи на щоденних прикладах, як замовити фінанси.

Його проста мова дозволяє дітям легше запам'ятовувати такі поняття, як гроші, заощадження, організація та підприємництво. Крім того, цікаві персонажі, такі як свинка Дарувальник, черепаха Тору, кішка Кату та Вакіта Мучі представляють цінності, які можна відтворити вдома.

«Мета роботи полягає в тому, щоб закликати до включення навчання особистих фінансів до шкільної програми, тому також важливо надати вчителям можливості самостійно освоювати предмет і застосовувати його, щоб вони могли передавати ці поняття своїм учням», - підкреслив Лайсека.

Слідом за дванадцятьма історіями для дітей, батьків чи вчителів знайдуть поради щодо посилення того, що вони дізналися вдома чи на уроці. Для того, щоб повідомлення охопило більше людей, книга буде представлена вчителям школи Fe y Alegría у Вентаніллі, де також буде передано 20 примірників, які будуть доступні студентам, а також пожертвування 50 книг організації MAB, яка охопить більше дівчаток та хлопчиків у різні частини Перу.

Збереження фінансів розумним і відповідальним є ключовим фактором особистісного зростання, що призводить до кращого розвитку країни.

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