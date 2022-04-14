Засмічення на Центральному шосе через неправильне спрямування вантажівки перешкоджає проїзду транспортних засобів

З раннього ранку цього Страсного четверга на Центральному шосе сталася завалу , яка перешкоджає проїзду транспортних засобів від Ticlio до la Oroya та інших ділянок цієї дороги . Навіть міжпровінційні транспортні компанії не продають квитки з Ліми в центральну частину країни, чекаючи, коли дорога буде очищена.

Блок пов'язаний із звільненням причепа, який займає обидві смуги дороги на кілометрі 52 Центрального шосе, в районі Карачакра, провінція Уарочірі. До цього додається автобус, паралізований механічними недосконалостями на кілометрі 70.

Затори на дорогах збільшуються за рахунок вторгнення менших автомобільних смуг, які мають намір просунутися.

Центральне шосе заблоковано помилково трейлер | ВІДЕО: Latina TV

ПРИЗУПИНЯЄВІДПРАВЛЕННЯ АВТОБУСА

В умовах блокади Центрального шосе міжпровінційні транспортні автобусні компанії були змушені не продавати квитки, поки дорога не буде відпущена.

Вильоти автобусів до центру країни призупинені | ВІДЕО: Latia ¿na TV

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