Засмічення на Центральному шосе через неправильне спрямування вантажівки перешкоджає проїзду транспортних засобів

З раннього ранку цього Страсного четверга на Центральному шосе сталася завалу , яка перешкоджає проїзду транспортних засобів від Ticlio до la Oroya та інших ділянок цієї дороги . Навіть міжпровінційні транспортні компанії не продають квитки з Ліми в центральну частину країни, чекаючи, коли дорога буде очищена.
Блок пов'язаний із звільненням причепа, який займає обидві смуги дороги на кілометрі 52 Центрального шосе, в районі Карачакра, провінція Уарочірі. До цього додається автобус, паралізований механічними недосконалостями на кілометрі 70.
Затори на дорогах збільшуються за рахунок вторгнення менших автомобільних смуг, які мають намір просунутися.
ПРИЗУПИНЯЄВІДПРАВЛЕННЯ АВТОБУСА
В умовах блокади Центрального шосе міжпровінційні транспортні автобусні компанії були змушені не продавати квитки, поки дорога не буде відпущена.
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