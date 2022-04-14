Банкада де Хунтос для Перу розділена на зміну назви парламентської групи

Нова перерва фіксується в парламентському лівому, на цей раз після спроби змінити назву лавки. У другій половині дня 13 квітня заява оприлюднила рішення змінити Хунтос для Перу на Cambio Democrático за домовленістю, досягнутої «більшістю» під час засідання парламентської групи. Однакдва з п'яти конгресменів наполягали на відмові від цього заходу, незважаючи на угоду, оголошену через соціальні медіа.

Одним з членів, які зробили свою відмову офіційною, є жінка Конгресу Ізабель Кортес. «Два політичні простори обрали кандидатуру прибиральника: Разом для Перу з тих років, коли вона запросила мене бути радником і Новий Перу, які зробили ставку на мене під номером 2 у списку конгресу останніх виборів. Завдякицим просторам я конгресмен», - написав парламентар у своєму акаунті в Twitter.

Кортесзаявив, що проти запропонованої зміни назви, оскільки вважає, що слід додати ім'я Нуево Перу, політична група на чолі з Веронікою Мендоса з Хунтосом для Перу союзниками для участі у загальних виборах 2021 року. «Я думаю, що ми завжди повинні бути належними тим, хто довіряв нам з самого початку і бути послідовними, тому є відмінності: ми не завжди будемо зобов'язані колектив, і я з Хунтоса Перу-Нью Перу, а також моїм союзкам Ситобур і Ситомун», - написав він.

Bancada de Juntos por el Perú dividida por el cambio de nombre del grupo parlamentario

Згідно з заявою, що оголошує про зміну імені, рішення прийшло через те, що «ми стикаємося з іншим політичним моментом, тому необхідно прийняти ім'я відповідно до нашої політичної прихильності до всіх перуанців. Банкдемократичних змін ратифікує свою політичну волю для просування та вимагати процесу змін, яких вимагає країна, засуджуючи корупцію та боротьбу з нерівністю», - йдеться впублікації.

ОФІЦІЙНАВІДПОВІДЬ

Відмова конгресмена Кортеса відповіла взаємністю парламентар і міністр зовнішньої торгівлі та туризму Роберто Санчес. Обидва підписали комюніке старшому офіцерові Конгресу Уго Ровірі, в якому вони відтворюють пункти 1 та 2 статті 62 Регламенту Конгресу. Вони визначають вимоги до формування Парламентської групи або Спеціальної парламентської групи на випадок, якщо вона не складається з мінімальної кількості конгресменів.

«Згідно з цими міркуваннями, наше представництво як конгресменів політичної партії Хунтос пор Перу буде перервано, якщо запитувана зміна імені стане офіційною». Крім того, вони наголосили, що регулювання законодавчої гілки не враховує тип поданого запиту. «Тому ми просимо вас не обробляти запит, поданий конгресменами, про які йдеться»; тобто Рут Луке, Едгар Реймундо та Сігрід Базан.

Bancada de Juntos por el Perú dividida por el cambio de nombre del grupo parlamentario

Варто згадати ще одну з перерв, зроблених видимими на розглянутій лавці. Кількаднів тому конгресмен Базан підкреслив, що Junto por Peru не буде союзною лавою уряду, незважаючи на те, що один з його членів обіймає посаду міністра зовнішньої торгівлі та туризму. Урозмові з Епіцентром жінка конгресу зазначила, що її відстань від уряду Педро Кастільо була помітна місяцями. Слід зазначити, що Роберто Санчес є не лише міністром цього уряду, конгресменом Хунтоса для Перу, але й президентом партії, яка приєдналася до Вероніка Мендоса, щоб спокусити президентство республіки на виборах 2021 року.

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