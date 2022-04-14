Влада завдав двох ударів по злочинності в столиці республіки

Влада столиці республіки повідомила про два удари по злочинності в місті. Перший був вказаний на півночі Боготи, де вони захопили 26-річного чоловіка, який мав намір втекти з продуктом крадіжки магазину мобільних телефонів.

За словами офіцера столичної інспекції поліції Боготи, підполковника Даріо Пенья, захоплення предмета було завдяки ретельній перевірці, проведеній уніформацією: «У відповідь на заклик громадян до крадіжки комерційного приміщення на 122-й вулиці з 15-м мікрорайоном Unicentro, секторний квадрант досягає складу, де двері та вікна, очевидно, не порушені, але вони проводять ретельний огляд по всьому блоку та на дахах будинків, знаходячи людину з портфелем, прихованим на дахах».

Він також зазначив, що захоплений предмет був здивований баблом, з яким він мав намір втекти: «суб'єкт мав у своєму розпорядженні 26 стільникових телефонів та різних аксесуарів вартістю понад 140 мільйонів доларів песо, що він викрав їх зі складу, про що свідчать камери безпеки».

Другий інцидент, про який повідомляє влада, стався в місті Теусакільо, де вони здивували чотирьох злочинців, коли незаконно утримували водія, який став жертвою крадіжки. Командир поліцейської дільниці Теусакільо полковник Сандра Ланчерос повідомив:

«Під час обшуку один з них заявив, що його проти волі утримують інші окупанти і що його вантажівка також була вкрадена, тому ці чотири суб'єкти негайно захоплені», - резюмував полковник Ланчерос.

Щодо режиму крадіжки, полковник Ланчерос сказав: «Можна було встановити, що злочинці підійшли до водія вантажівки на 80-й вулиці фальшивим поліцейським, звідти вони поклали жертву в приватний транспортний засіб, де вони забрали її речі», - вона дійшла висновку, що пізніше вдалося знайти вантажівку покинуту в містечку Сан-Крістобаль.

Спільнаробота між різними органами влади в Боготі призвела до захоплення кількох злочинців, що належать до різних злочинних структур, які переслідували крадіжку та продаж галюциногенів різним секторам столиці та муніципалітету Соача. У цьому випадку Генеральна прокуратура за допомогою спільної підтримки Національної поліції демонтувала чотири злочинні банди, що діють в різних районах міста.

Що стосується цих операцій, судова влада зазначила: «Генеральна прокуратура через секційне управління Боготи та у спільній та стійкій слідчій роботі з Національною поліцією протягом трьох тижнів збила злочинні мережі, причетні до двох злочинів, які найбільше впливають на безпеку громадян: крадіжка у всіх його формах та місцевому наркообігу».

Поки у 2022 році були наголошені сильні удари проти злочинних угруповань, що діють у місті, оскільки вони увічнили дії, які безпосередньо впливають як на перехожих, так і торговців, щодо цих розбіжностей, Прокуратура стверджує: «10 банд, пов'язаних з пограбуваннями людей, будинків та комерційних установ; і продаж незаконних речовин у роздрібній торгівлі постраждали досі цього року. 48 осіб були спіймані, пов'язані з різними злочинами». .

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