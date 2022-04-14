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Четвер 14 Квітень 2022
Україна

Щонайменше четверо загиблих і 10 отримали поранення в результаті обстрілу Росії в Харківській області

Українська влада повідомила, що кремлівські війська завдали кілька атак на житлові будинки, завдавши ще більшої шкоди населеному пункту

Newsroom Infobae

14 Квітень 2022

Щонайменше четверо загиблих і десять отримали поранення в результаті обстрілу в Харківській області в середу, повідомляє українська влада на офіційному рахунку в Telegram облдержадміністрації.

«13 квітня 2022 року російські військові обстріляли житлові будинки в Немишлянському районі Харкова. Троє людей загинули під час бомбардування. Четверо мирних жителів отримали поранення, наймолодший, 17 років і найстаріший, 75 років», - сказав його військовий начальник Олег Синегубов.

Пізніше Синьгубов повідомив, що російські війська завдали кілька атак на Харків у районі Північна Салтівка, підтвердивши загиблі четверо мирних жителів і десять поранених, а також пошкодження житлових будинків і особистого майна мирних жителів.

Крім того, інформаційне агентство « Уніан » повідомило, що в північно-східному регіоні Суми загинуло вже понад 100 мирних жителів, за словами главивійськової адміністрації району Димитро Живицького, який підтвердив, що є багато тіл з прив'язаними руками і з ознаками катування або вогнепальні поранення голови.

Un proyectil ruso impacta en una zona residencial próxima al aeropuerto de Kharkiv
Un proyectil ruso impacta en una zona residencial próxima al aeropuerto de Kharkiv

У зв'язку з цим, Живицкий завірив, що в лікарнях є велика кількість травм і вказав, що вони пропустили «колони з тисячами російських бронемашин, які обстріляли все навколо них, включаючи людей похилого віку і дітей».

З іншого боку, в іншій частині країни державна адміністрація міста Києва нараховувала майже 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб, більшість з яких — Ірпінь, Буча чи Гостомель (3 978 осіб), а близько 1500 мирних жителів — з Чернігова.

За словами мера Києва Віталія Кличка, дві третини населення повернулися, хоча громадський транспорт залишається закритим. Крім того, у Вишгородському районі комендантська година діятиме щодня з 20:00 до 6 ранку (за місцевим часом) до 18 квітня».

Ще один регіон, який постраждав від бойових дій, — Херсон, де не менше 106 населених пунктів без електрики, бракує продовольства, ліків та інших предметів першої необхідності. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму офіційному профілі у Facebook.

«Днями окупанти взяли гуманітарний штаб у Херсоні, який був організований для допомоги громадянам та медичним установам регіону. Расисти конфіскували ліки, дитяче харчування та підгузники», - підкреслив він.

Крім того, він повідомив, що щонайменше 137 осіб, у тому числі чотири журналісти, є заручниками російських військовослужбовців, і підкреслив, що «окупанти» заблокували більшість українських інформаційних каналів і поширюють неправдиву інформацію через ЗМІ.

Денисова також повідомила у своєму офіційному профілі у Facebook, що українські мирні жителі повідомили про існування «аналога» в'язниці Ізоляція в Донецьку, де катували ув'язнених.

(З інформацією від Europa Press)

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