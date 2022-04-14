Щонайменше четверо загиблих і 10 отримали поранення в результаті обстрілу Росії в Харківській області

Щонайменше четверо загиблих і десять отримали поранення в результаті обстрілу в Харківській області в середу, повідомляє українська влада на офіційному рахунку в Telegram облдержадміністрації.

«13 квітня 2022 року російські військові обстріляли житлові будинки в Немишлянському районі Харкова. Троє людей загинули під час бомбардування. Четверо мирних жителів отримали поранення, наймолодший, 17 років і найстаріший, 75 років», - сказав його військовий начальник Олег Синегубов.

Пізніше Синьгубов повідомив, що російські війська завдали кілька атак на Харків у районі Північна Салтівка, підтвердивши загиблі четверо мирних жителів і десять поранених, а також пошкодження житлових будинків і особистого майна мирних жителів.

Крім того, інформаційне агентство « Уніан » повідомило, що в північно-східному регіоні Суми загинуло вже понад 100 мирних жителів, за словами главивійськової адміністрації району Димитро Живицького, який підтвердив, що є багато тіл з прив'язаними руками і з ознаками катування або вогнепальні поранення голови.

Un proyectil ruso impacta en una zona residencial próxima al aeropuerto de Kharkiv

У зв'язку з цим, Живицкий завірив, що в лікарнях є велика кількість травм і вказав, що вони пропустили «колони з тисячами російських бронемашин, які обстріляли все навколо них, включаючи людей похилого віку і дітей».

З іншого боку, в іншій частині країни державна адміністрація міста Києва нараховувала майже 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб, більшість з яких — Ірпінь, Буча чи Гостомель (3 978 осіб), а близько 1500 мирних жителів — з Чернігова.

За словами мера Києва Віталія Кличка, дві третини населення повернулися, хоча громадський транспорт залишається закритим. Крім того, у Вишгородському районі комендантська година діятиме щодня з 20:00 до 6 ранку (за місцевим часом) до 18 квітня».

Ще один регіон, який постраждав від бойових дій, — Херсон, де не менше 106 населених пунктів без електрики, бракує продовольства, ліків та інших предметів першої необхідності. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму офіційному профілі у Facebook.

«Днями окупанти взяли гуманітарний штаб у Херсоні, який був організований для допомоги громадянам та медичним установам регіону. Расисти конфіскували ліки, дитяче харчування та підгузники», - підкреслив він.

Крім того, він повідомив, що щонайменше 137 осіб, у тому числі чотири журналісти, є заручниками російських військовослужбовців, і підкреслив, що «окупанти» заблокували більшість українських інформаційних каналів і поширюють неправдиву інформацію через ЗМІ.

Денисова також повідомила у своєму офіційному профілі у Facebook, що українські мирні жителі повідомили про існування «аналога» в'язниці Ізоляція в Донецьку, де катували ув'язнених.

(З інформацією від Europa Press)

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