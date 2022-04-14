Армія передала загибелі чотирьох солдатів в Урібе (Мета) дисидентам FARC

Залишковий ГАО «Хорхе Брісеньо» буде нести відповідальність за злочин чотирьох солдатів у сільській місцевості муніципалітету Ла-Урібе у департаменті Мета, згідно з інформацією, наданою Колумбійською армією.

За словами генерала Антоніо Бельтрана, командира Четвертої дивізії армії, військовослужбовці були без розбору напали вибухонебезпечними пристроями та гвинтівками при проведенні контрольних операцій в цьому районі департаменту Мета.

«Факти були доведені до уваги компетентних органів, які відповідатимуть за вчинення термінових дій та встановлення обов'язків за цю подію», - сказав генерал Белтран , який надіслав повідомлення співчуття сім'ям уніформа.

Їх ідентифікували як заступник першого сержанта Хав'єра Торрес Хойоса та професійних солдатів Хосе Хоакін Бонілла Торрес, Любер Івансан Санчес Сільва та Даніель Едуардо Моралес Гонсалес ; крім того, ще один солдат отримав поранення та переведений до військового госпіталю столиці Мета.

Для генерала Белтрана події в Урібе (Мета) були «терористичним актом», який є грубим порушенням прав людини та міжнародного гуманітарного права, і він також заявив, що цей теракт буде засуджується міжнародній спільноті.

Він також заявив, що впевнений у швидкому відновленні пораненого солдата і вказав, що в Урібе ведуться бойові дії, щоб знайти винних за це злочинне діяння, яке оплачувало Національну армію.

У зв'язку з цим міністр оборони Дієго Молано у своєму акаунті в Twitter описав винуватців цього нападу на військових як «труси» і запевнив, що влада захопить вбивць чотирьох солдатів.





ПосолООН закликає до ретельного розслідування військової операції в Путумайо

Carlos Ruiz Massieu Foto: UN Photo/Loey Felipe

КарлосРуїс Масьє, голова перевірочної місії, звернувся до ретельного розслідуванняоперації арміївПутумайо, яка була поставлена під сумнів через передбачувані порушення прав людини,включаючи загибель мирних жителів, повідомлених як жертви в бойових діяхі передбачуваних членів озброєних організацій.

«В останні тижні департамент Путумайо зазнав насильства. Янаголошую на важливості ретельного розслідування владою смертей 11 людей,включаючи корінних жителів та лідерів громад в контексті операції проти членів незаконного збройного угрупування в Пуерто-Легуїзамо»,- сказав Массьє перед Радою Безпеки ООН і раніше втручання президента Івана Дука в цей орган.

Перш ніж обговорювати ситуацію в Путумайо, глава перевірочної місії заявив, що два тижні тому відвідав Арауку. «Регіон, який зіткнувся з критичною ситуацією, цього року загинуло понад 100 людей і тисячі примусово переміщені», і тому він підняв перед Радою заклик соціальних організацій вжити заходів щодо зменшення насильства.

«Араука є прикладом ситуації насильства в декількох забутих регіонах, які мають справу з незаконними збройними формуваннями, незаконними економіками та обмеженою присутністю держави», - додав Руїс Масьє, ситуація, яку також зазнає Путумайо.

«Насильство також бере сильний вплив на корінні та афро-колумбійські громади, з формами вбивств, переміщення та вербування неповнолітніх», - додав глава перевірочної місії.

У зв'язку з цим він також закликав виконати мирну угоду, яка має ряд взаємопов'язаних механізмів, не тільки для припинення насильства з FARC, але й глибоко вкорінені фактори, що породжують насильство в країні.

«Прогрес у досягненні сільських реформ, які так довго потрібні, і проти наркотичних засобів, особливо через добровільну підміну врожаю, посилить реінтеграцію і безпеку», - сказав представник в ООН.

Операція в селі Альто-Ремансо, в Пуерто-Легуїзамо в Путумайо, була виправдана міністром оборони Дієго Моланочерез наявність того, що він назвав « наркококалерос», тобто пов'язаним з незаконними культурами.





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