Антоніо Крусес Мада, колишній секретар охорони здоров'я Халіско, ув'язнений за відведення ресурсів

ЕнрікеАльфаро, губернатор Халіско, підтвердив ув'язнення Антоніо Крусеса Мади, колишнього державного секретаря охорони здоров'я, якого заарештували минулого березня за розкрадання скарбниці, хоча незабаром його відпустили ампароси, з якими він захищався.

«зобов'язання було зрозумілим: розкрадання, яке було здійснено у секторі охорони здоров'я попереднього уряду, не було б черговою історією безкарності. Кілька хвилин тому Антоніо Крусес Мада, колишній секретар охорони здоров'я Халіско, був відправлений до в'язниці, щоб оплатити його проступки», - написав президент штату через свій акаунт у Twitter .

Він також привітав цей факт, оскільки колишній чиновник обійшов владу різними засобами захисту ампаро «поза законом». З цієї причини він оголосив, що суддя наказав йому профілактичне затримання, щоб зіткнутися з «його судом за гратами», - сказав Альфаро.

Слід зазначити, що прокуратура Халіско 25 березня оголосила про арешт Крусеса Мади. Однак через кілька хвилин він подав ампаро, надане районним суддею, який був перевірений, тому колишній член кабінету Аристотеля Сандовала був вилучений з приміщення.

(Foto: Twitter)

Херардоде ла Крус Товар, антикорупційний прокурор, сказав, за кілька днів до цих подій, щоколишній секретар охорони здоров'я ухилився від слухань із пропагандою понад 100 ампаро судових процесів, вимагаючи, щоб він відвідував зустріч, узгоджену до середини березня.

«Він, звичайно, повинен виступити вперед. Очевидно, що багато речей може статися навколо цієї аудиторії, але поки що це повинно бути повідомлено в ці дні. У нас були знання, повідомлення повинно бути зроблено в судову владу, і ми прийдемо на слухання, і ми побачимо, чи він був своєчасно повідомлений і з'являється він чи ні», - сказав він.

З цього моменту де ла Крус Товар визнав, що Крусес Мада може представити ще один захист (що сталося). Крім того, він підтвердив, що не уникає своїх обов'язків перед законом, оскільки перебував під охороною будинку.

«Це безпечно, так, звичайно. Він знаходиться на домашній безпеці. Ми не можемо сказати, що він ухиляється в цьому сенсі, він поважав застереження. Цепитання судового розгляду, нарешті ампаро - це засіб захисту, який мають усі особи. Він добре використовував ці засоби захисту і з тим, що його процедура, безумовно, була відкладена», - пояснив чиновник.

Antonio Cruces por fin fue vinculado a proceso después de varios años tras él (Foto: Especial)

Злочини, за які було пред'явлено звинувачення Антоніо Крусеса, - це розкрадання і незаконне використання повноважень і повноважень. Також було визначено, що він робив нерегулярні зустрічі та придбав завищені входи. Усі ці дії досягнуть щонайменше 600 мільйонів песо державних ресурсів, розкраданих під час його адміністрації 2016 року.

Це були не всі суперечки, з якими він був пов'язаний, оскільки в листопаді 2021 року його знайшли побитою та прив'язаною рукою та ногою після передбачуваного нападу. Його позбавили приблизно в 50 тисяч песо і його розкішний автомобіль, в якому він їхав.

Державна прокуратура детально про те, що колишній чиновник був знайдений поблизу парку, розташованого в районі Колінас де Атемайак, в межах муніципалітету Сапопан. Він негайно отримав першу допомогу і згодом був доставлений в лікарню за медичною допомогою.

За словами влади, злочин стався поза домом Антоніо Крусеса, який прийшов від практики своєї професії гінеколога. З одного моменту в інший він був перехоплений командою, яка «підняла» його, нападала і покинула через деякий час.

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