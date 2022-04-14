Директиви Амеріки де Калі підтримуватимуть Гімарайш, якщо вона не кваліфікує «вісім» Ліги BetPlay I

En la imagen el entrenador Alexandre Guimarães. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Шанувальники Амеріки де Калі були дуже щасливі з моменту повернення Олександра Гімарайнша стало офіційним, адже досить хорошим був його перший досвід тренера червоної команди, з яким він був коронованим чемпіоном турніру, що закінчується 2019.

Однак Хуан Карлос Осоріо (колишній тренер) покинув клуб в досить критичній ситуації, так як під його командуванням їм вдалося отримати лише 15 очок, продукт чотирьох перемог, три нічиї і шість втрат.

Крім того, risaralda стратег не зміг реалізувати ідею колективної гри в Америці Калі, так як його постійні обертання заважали цьому. Саме тому вболівальники та директиви «червоних чортів» не матимуть сильної руки з новим тренерським штабом на решту турніру.

Про це повідомив Туліо Гомес, головний акціонер «la mechita», який розповів про це з журналістом Карлосом Артуро «Петісо» Аранго і виявив, що це не обов'язок Олександра Гімарайанса претендувати на остаточні домашні пробіжки.

Шанувальники також висловили свою підтримку в соціальних мережах та продемонстрували свою підтримку роботі «Guima», до якої вони мають дуже особливу прихильність, адже крім титулу, яку вони дали закладу пару років тому, він також сприяв кар'єрі гравців, які стали іконами, наприклад Дуван Вергара, Майкл Рангель та Єсус Кабрера, самі в результаті яких були команди з-за кордону: Монтеррей (Мексика), Мазатлан (Мексика) та Куяба (Бразилія) відповідно.

Крім того, він попередив, що санкція, за допомогою якої Америка де Калі не зможе найняти гравців наступного семестру, також обмежить роботу свого нового рульового.

62-річнийтренер відповідав прихильності вболівальників , і, незважаючи на обмеження та труднощі, які він має, запевнив, що поки є математичні можливості, він буде боротися за кваліфікацію.

Так само він сказав, що має велику вдячність за заклад, і саме тому доставить все необхідне для виконання побажань шанувальників.

Америка з Калі буде прагнути увійти в «вісім», і для цього їй доведеться додати три очки в інших зобов'язаннях проти свого конкурента на задньому дворі, Ягуареса, Альянса Петролера, Депортіво Пасто та Уніон Магдалена.