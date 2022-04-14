640 000 пасажирів переїдуть з транспортного терміналу Богота під час Великоднього тижня

Usuarios de la terminal de transporte terrestre se protegen con tapabocas como medida de prevención contra el coronavirus, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Міністерствомобільності повідомило, що близько 640 000 пасажирів будуть подорожувати з транспортного терміналу Богота під час святкування Великодня, головним чином до департаментів Кундінамарки, Бояка, Мета, Уїла, Толіма, Вальє-дель-Каука, а також деякі напрямки на Атлантичному узбережжі.

Порівняно з 2021 роком ця мобілізація становить 95% збільшення пасажирів та 12% транспортних засобів. Крім того, очікується, що пасажири будуть мобілізовані щонайменше 67 000 пасажирів між середою та четвергом.

Слід зазначити, що транспортний термінал Богота має суворий протокол біобезпеки при вході в термінали, під час перебування та посадки транспортних засобів, який включає умивальники та гелеві дозатори, термографічні камери для контролю ємності та вивіски для дотримання соціального дистанціювання.

У свою чергу, Секретаріат, в рамках плану дій, який діятиме на виходах та входах до Боготи під час святкування Великодня, вказав, що очікує, що протягом цих днів близько 764 644 транспортних засобів покинуть Боготу, цифра на 1,8% вище, ніж записана в 2021 році, коли було 751,094 транспортних засобів, тоді як в 2019 році на них було зареєстровано 898 376 танків, цей показник знижений на 14,8%.

У зв'язку з цим суб'єкт господарювання зазначив, що він матиме підтримку членів Управління дорожнього руху та групи керівництва Секретаріату мобільності, а також загалом 70 кранів між середою 13-го та неділі 17-го.

Зі свого боку, Національна поліція через секцію транзиту та транспорту в Боготі організувала майже 1000 уніфікованих кадрів для головних дорожніх коридорів, що в'їжджають та виходять з міста, понад 30 фіксованих пунктів пропуску, а також 5 мобільних телефонів, які виконуватимуть завдання спостереження та контролю.

Уцих точках будуть виконуватися завдання з безпеки, мобільності та запобігання нещасним випадкам, тому створено понад 20 датчиків алкоголю, 14 камер швидкості та мобільних підрозділів злочинності. Моніторинг міських входів та виходів, середніх швидкостей та обсягів транспортних засобів буде здійснюватися з Центру управління дорожнім рухом (CGT) у Боготі.

Звідти буде відслідковуватися 14 пріоритетних коридорів. Деякі з них - Північне шосе, Шосе Сур, Каррера Сьоме та Авеніда Бояка. Дорога до Ллано, шлях до Ла Калера та дорога до Чоачі також буде контролюватися.

Секретаріат мобільності попросив врахувати наступні рекомендації для поїздки на вихідні:

-Перевірте техніко-механічний стан транспортного засобу, мати дорожній комплект і документацію в актуальному стані транспортного засобу.

-Переконайтесь, що всі мешканці транспортного засобу правильно надягають ремені безпеки.

-Плануйте свій маршрут і використовуйте такі програми, як Waze, щоб переглянути найкращий маршрут до місця призначення. Це хороший спосіб безпечно їздити і запобігти будь-яким непередбаченим подіям.

-Перевірте стан доріг. Це спосіб забезпечити безпечну і плавну подорож. Дізнайтеся більше через акаунт у Twitter Національного інституту доріг (Invías) @numeral767.

-Уникайте ризикованих маневрів, таких як перевитрати або транзит через несанкціоновані дороги чи напрямки.

Майте на увазі: перед кермом уникайте вживання алкогольних, психоактивних речовин або ліків, які можуть вплинути на тривалість уваги. У разі водіння в нетверезому стані це призводить до накладення фінансових санкцій, іммобілізації транспортного засобу і навіть призупинення дії ліцензії.

Організація наголосила мандрівникам, що в'їзд до Боготи в останній день Великодніх вихідних (неділя, 17 квітня), має обмеження з полудня до 8 вечора. У період з 12 до 16:00 будуть дозволені лише транспортні засоби з парними номерними знаками та з 16:00 до 20:00, транспортні засоби з непарними номерними знаками.

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