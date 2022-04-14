25 000 фанатів Франкфурта Айнтрахт заповнили Камп Ноу: незвичайний протест Барселонських ультрас

послідовники франкфурт завантаження місця з місцевий града в дуель анте барселона

Цього четверга Айнтрахт Франкфурт обіграв Барселону 3-2 в Камп Ноу і кваліфікувався до півфіналу Ліги Європи після 1-1, який він виграв у Німеччині . Крім шоу, яке німецька команда дала на полі, також знайшлося місце для шокуючого шоу на трибун каталонського стадіону.

Понад 25 000 німецьких вболівальників вирушили до Іспанії, щоб підтримати свою команду, хоча вони мали лише п'ять тисяч квитків. Інші 15 000 куплених квитків, щоб зайняти місця, які повинні були бути для шанувальників акторського складу на чолі з Хаві Ернандесом. Таким чином, фанати Франкфурта Айнтрахт змусили себе відчути, що вони місцеві.

На початку відео були зроблені вірусними в соціальних мережах, що показують приплив білих футболок, які перебували в центральних районах Барселони , а потім караван, який німці створили для прогулянки до Камп Ноу .

Уже на стадіоні німці дали про себе знати своїми піснями, а зображення показують, що тисячі дійсно присутні. Такий вороже клімат для місця проведення змусив ультрас каталонської команди відмовитися від свого місця на перерві за однією з арок, на знак протесту проти присутності фанатів Айнтрахту Франкфурта . Нарешті, коли вони були на відстані 10 хвилин від доповнення, вони повернулися на свою позицію, щоб продовжувати заохочувати.

Костикдвічі та Борре забили для відвідувача, тоді якБюкетизнижувалися в кінці. З перемогою команда на чолі з австрійцем Олівером Гласнером кваліфікувала до півфіналу Ліги Європи , де вони зіткнуться з Вест Хем Юнайтед , який ліквідував Олімпік Ліон . З іншого боку від ключа Аталанта зіткнеться переможець Рейнджерс і Спортинг Брага.

Зі свого боку, Барселона зазнала своєї першої великої поразки під опікою Хаві Ернандеса , єдиною метою якого зараз буде набрати в Ла-Лізі якомога більше очок, щоб закрити 12-бальну дистанцію, яку очолює його лідер, Реал Мадрид , з сімома датами.

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