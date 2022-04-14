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Четвер 14 Квітень 2022
Україна

Через 12 років після нападу на Сальвадора Кабаньяса з'явилася нова глава справи

Більше десяти років після подій, які закінчили кар'єру «Чави», співучасника головного винного «JJ», був заарештований

Newsroom Infobae

14 Квітень 2022

АрештФранциско Хосе Н, псевдонім ельКонтадор, за елементами Генеральної прокуратури, зробив випадок Сальвадора Кабаньяса додає ще одну главу. Затриманий безпосередньо пов'язаний з нападом, який зазнав колишній футболіст Агілас де Амеріка в 2010 році, коли його застрелили в голову вогнепальною зброєю.

З головною особою, відповідальною за події у в'язниці, Хосе Хорхе Бальдерас Гарса або просто JJ обслуговує 20-річний вирок в системі мексиканської пенітенціарної після майже фатального нападу на колишнього нападника і зірки збірної Парагваю. Контадорзвинувачується (серед інших злочинів, таких як торгівля наркотиками) у тому,що він є спільникомBalderas Garza у подіях, що сталися в барі бару більше десяти років тому.

Рановранці 25 січня 2010 рокубув представлений моторошний для національного та міжнародного футболу. Сальвадор Кабаньяс, на той час одна з фігур Америки в Liga MX і Парагваї в Південній Америці, був розстріляний в голову. Подія шокувала країну через серйозність подій.

José Jorge Balderas Garza “El JJ”, acusado de haber disparado en contra del futbolista paraguayo Salvador Cabañas en una discoteca (Foto: Cuartoscuro)
José Jorge Balderas Garza “El JJ”, acusado de haber disparado en contra del futbolista paraguayo Salvador Cabañas en una discoteca (Foto: Cuartoscuro)

Після 5:00 ранку і після аргументу з JJ у ванних кімнатах закладуБар Бар, бізнесмен намалюваввогнепальну зброю і випустив її проти тодішньогофутболіста. Місцеві співробітники повідомили владу, а Чава була кинута з відділення невідкладної допомоги в лікарню на півдні Мехіко.

Перші кілька годин діагноз залишався зарезервованим, але з минулими днями було виявлено, що стан здоров'я Кабаньяса делікатне, але стабільне. У той же час, коли картина все більш зрозуміла щодо їх виживання, лікарі все ще не знали, якими будуть наслідки.

Після тривалого процесу відновлення, крім дива виживання пострілу в голову, Кабаньяс був підтверджений як не мав особливо серйозних наслідків для його здоров'я. Більше десяти років після нападу Чава володіє практично нормальними фізичними і розумовими здібностями.

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO.COM
FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO.COM

Вінтерв'ю Infobae близькодвох років тому колишній футболіст віддає заслугу за те, що пережив Ісусу Христу, з якого він вірний віруючий. Він стверджує, що протягом тижня він перебував у комі, зміг відвідати небо, але що його повернули на Землю, щоб продовжити своє життя і допомогти більшій кількості людей.

«Я йшов серед хмар. Я пам'ятаю, як ходив у сад і гуляв. В останній частині я натрапив на Ісуса Христа. Вінторкнувся мого чола одним з пальців, де мене застрелили. Він опустив руку, щоб торкнутися мого лівого плеча і сказав мені: «Тобі належить довгий шлях бути тут. Поверніться на Землю, щоб допомогти тим, хто найбільше потребує, через силу, яку я вам надаю. - Він дав мені ще один шанс і зрозумів, що це не мій час. Провівши тиждень у комі, я прокинувся в лікарні в цілості й схоронності», - розповів він для цих ЗМІ.

Salvador Cabañas con a indumentaria de América en la temporada 2021. (Foto: Twitter/@MelinaVelez14)
Salvador Cabañas con a indumentaria de América en la temporada 2021. (Foto: Twitter/@MelinaVelez14)

В останніх публічних заявах, відомих Чаві, Чава повторив, що у нього не було жодних негативних почуттів до свого агресора чи його спільника. Коли його футбольна кар'єра була на найвищій точці за рівнем, він був різко і остаточно перерваний тим, що сталося в барі бару.

«Всередині я дуже хороша, я в спокої, вони дали мені ще один шанс. Я ніколи ні про що не шкодував, тому що завжди підтримую людей, які їм потрібні, випереджати, і залишатися живим - це те, що для мене важливо», - сказав він.

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