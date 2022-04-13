Чому вони порівняли Поні Руїса з Лукою Модріч після перемоги «Реала» проти «Челсі»

Поні Руїс навіть демонстрував свою майстерність на мексиканських футбольних полях, саме тому вони порівнювали його з Лукою Модріч.

«Реал Мадрид » вкотре врятував болісною перемогою, яка продовжила свій час у кампанії Ліги чемпіонів 2021-22 років. Хоча здавалося, що «Челсі» виграє подвиг у Сантьяго Бернабеу, Лука Модрік був вирішальним гравцем для його команди для досягнення мети, яка наблизила його команду до повернення. Хочавін не забив гол, його порівнювали з РодрігоЕль Поні Руїсомзавдяки допомозі, яку він надав Родриго на 80-йхвилині.

п'єса, з якою безе продовжили матч до понаднормової роботи відбувся десять хвилин від кінця. На лівому крилі Вініцій-молодший служив Луці Модріч, який був ближче до півполя. Замість того, щоб шукати індивідуальну виставу, хорватець спостерігав за траєкторією, яку Родриго взяв у бік великої площі.

Контекст здався складним. Однак Модріку запропонували відправити повітряний прохід трьома пальцями у напрямку точного положення бразильського нападника. Не влаштувавшись і не отримавши м'яча, Родриго вистрілив з першого наміру проти воріт, що охороняється Едуардом Менді, і забив єдиний гол, який жителі Мадрида вимагали, щоб змусити понаднормово.

Блискучий виступ Модріка був приводом для мексиканських футбольних вболівальників згадати в соціальних мережах, коли Поні Руїс зробив подібний крок. Це сталося під час візиту, який клуб Сантоса Лагуна здійснив Агілас дель -Амеріка в Естадіо Ацтеці в сезоні 2004-2005 років.

Завдяки тому, що оборона Америки добре посаджена в його лінії, нападник Джуніор Сезар зробив крок, подібний до руху Родриго, до американської області. Цей хід спостерігав Поні Руїс, який послав трипальцевий прохід, який також відповідав точному положенню його товариша по команді. Число 10 закінчилося твердою головою і побив голкіпера Себастьяна Сайю.

«Гордий тим, що бачив Поні Руїс грає», «Коли він був дитиною, Модрик отримав BimboCard від Поні Руїса. Він відразу став його посиланням», «Модрик дивився відео Поні Руїса в центр», « Поні Руїс з незапам'ятних часів», «Я знав, що Модрік бачив його в іншому місці... Я представляю Родріго Ель Поні Руїс» та «Той, хто не бачив, як Поні Руїс переходитьдо жодної молитви Модріка», були деякими коментарями щодо цього у Twitter.

З самого початку, «Челсі» чинить тиск на безе в їх півзахисті. Завдяки постійній облозі, на 15-й хвилині Мейсон Маунт зумів битися позаду і отримати пропуск в штрафному майданчику, щоб поставити своїй команді один гол подалі від нічиєї на загальному табло. Рахунок знову не рухався на решту першого тайму, і «Челсі» взяв перемогу в перерві.

У другому таймі, на 51-й хвилині, кутовий удар дозволив Антоніо Рудіжерузв'язати дії на агрегаті і дати англійцям повітря надії. Через 24 хвилини Тімо Вернер, здавалося, диктував ліквідацію мадридської команди, але через п'ять хвилин з'явився геній між Родриго і Лукою Модріч.

КарімБензема з'явився в компенсаційний час і забив другий гол за «Реал». Таймер розпроданий потужністю Сантьяго Бернабеу, який святкує воскресіння та перехід до півфіналу найважливішого клубного турніру у світі.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: