Хто такий Начо Казано, новий член «La Casa de los Famosos 2″

прем'єра другого сезону La Casa de los Famosos 2, реаліті-шоу Telemundo , яке кілька місяців тому викликало сенсацію з першим виданням, деАлісія Мачадостала переможцем, наближається. З цього приводу програма намагатиметься повторити досягнутий успіх за допомогою нового акторського складу знаменитостей, який поки що складається з Ніурка Маркос, Івонн Монтеро, Луїс Ель Кольт іНачо Казано .

У перші години цієї середи, 13 квітня, Ігнасіо Казано перейшов до свого акаунта в Instagram, щоб поділитися привітаннями зі своїми послідовниками: «Я підтверджений, і я приходжу залишити все в La Casa de los Famosos 2 Чи буде будинок революціонізований з моїм приходом ?» , Написав свою команду в описі і додав короткий рекламний ролик для програми.

Новина про його участь у реаліті-шоу була добре сприйнята його послідовниками на платформі, які заповнили вікно коментарів лестощами, повідомленнями заохочення та добрими побажаннями до проекту, який розпочнеться наступного вівторка, 10 травня.

(Captura: @nachocasano/Instagram)

«Загалом», «Ти дуже гарний», «Ого, який підпис», «Начо, ти революціонізуєш душу тих, хто тебе знає! І професійна доставка!!! Велика людина, я відчуваю велику радість бачити вас щодня! Ятебе люблю», «Все хороше в тобі!!! Я захоплююся тобою і буду слідувати за тобою назавжди», «Я не сумніваюся, що ти подаруєш ВСЕ ВАС!! Ти знаєш, як боротися за те, що хочеш! Я захоплююся тобою за всі ваші досягнення!» , були деякі реакції.

В інтерв'ю Хой ДіаНачо Казано підтвердив, що готовий вступити в реальність з найкращим ставленням, але він не виключає, що в якийсь момент у нього виникнуть розбіжності зі своїми колегами через все, що передбачає не лише спільний доступ до будинку, але і обмеження особистого простору.

«Найважливіший інструмент актора - це... відпустити те, що не приносить вам користі, що вас турбує. Я йду до Будинку знаменитостей , щоб добре провести час. Все співіснування приносить конфлікти, перший день у вас буде тема просторів, це не ваш простір, це інше, вам незручно, іншому незручно, немає того, що ви їсте, немає того, що ви берете, це не ваш час, 8 людей, які сплять в одній кімнаті, дикий», він оголошено.

(Captura: @nachocasano/Instagram)

Ігнасіо Казано - актор і модель з Буенос-Айреса, Аргентина. Він народився 6 липня 1980 року і в даний час 41 рік. У своїй мистецькій кар'єрі він працював теленовелою серцеїд у мексиканських постановках, таких як А, що ти не залишаєш мене, Лежачи жити, Нуева Віда,У мого чоловіка є сім'я, Яке життя вкрало у мене таМіс XV, і відомо, що він вданий час живе в країні.

У галузі моделювання вона закохалася в не одну людину своєю контурною фігурою в різних рекламних кампаніях, але не тільки це, вона також демонструє живіт і руки у своїх соціальних мережах. В даний час актор має понад 250 000 підписників в Instagram, платформі, де він зазвичай завантажує вміст про свою щоденну роботу, від своїх процедур вправ до процедур вправ.

Ігнасіо описує себе як: «Сердитий, я сварливий, у мене це, це не змушує мене пишатися, але ось так я», - заявив він у Хой Діа. Під час тієї ж розмови він зізнався, що однією з його слабкостей є неповага, оскільки він зазвичай їх не терпить.

(Captura: :/@nachocasano/Instagram)

«Я думаю, що, як люди, ми маємо величезний багаж інструментів, щоб неповажати один одного і просто не хочемо розуміти це просте правило «не робіть іншому те, що ви не любите, щоб його робили» [...] Я трохи боюся своїх небагатьох бліх цих несправностей», - додав він.

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