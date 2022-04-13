Хто такий Начо Казано, новий член «La Casa de los Famosos 2″

прем'єра другого сезону La Casa de los Famosos 2, реаліті-шоу Telemundo , яке кілька місяців тому викликало сенсацію з першим виданням, деАлісія Мачадостала переможцем, наближається. З цього приводу програма намагатиметься повторити досягнутий успіх за допомогою нового акторського складу знаменитостей, який поки що складається з Ніурка Маркос, Івонн Монтеро, Луїс Ель Кольт іНачо Казано .
У перші години цієї середи, 13 квітня, Ігнасіо Казано перейшов до свого акаунта в Instagram, щоб поділитися привітаннями зі своїми послідовниками: «Я підтверджений, і я приходжу залишити все в La Casa de los Famosos 2 Чи буде будинок революціонізований з моїм приходом ?» , Написав свою команду в описі і додав короткий рекламний ролик для програми.
Новина про його участь у реаліті-шоу була добре сприйнята його послідовниками на платформі, які заповнили вікно коментарів лестощами, повідомленнями заохочення та добрими побажаннями до проекту, який розпочнеться наступного вівторка, 10 травня.
«Загалом», «Ти дуже гарний», «Ого, який підпис», «Начо, ти революціонізуєш душу тих, хто тебе знає! І професійна доставка!!! Велика людина, я відчуваю велику радість бачити вас щодня! Ятебе люблю», «Все хороше в тобі!!! Я захоплююся тобою і буду слідувати за тобою назавжди», «Я не сумніваюся, що ти подаруєш ВСЕ ВАС!! Ти знаєш, як боротися за те, що хочеш! Я захоплююся тобою за всі ваші досягнення!» , були деякі реакції.
В інтерв'ю Хой ДіаНачо Казано підтвердив, що готовий вступити в реальність з найкращим ставленням, але він не виключає, що в якийсь момент у нього виникнуть розбіжності зі своїми колегами через все, що передбачає не лише спільний доступ до будинку, але і обмеження особистого простору.
«Найважливіший інструмент актора - це... відпустити те, що не приносить вам користі, що вас турбує. Я йду до Будинку знаменитостей , щоб добре провести час. Все співіснування приносить конфлікти, перший день у вас буде тема просторів, це не ваш простір, це інше, вам незручно, іншому незручно, немає того, що ви їсте, немає того, що ви берете, це не ваш час, 8 людей, які сплять в одній кімнаті, дикий», він оголошено.
Ігнасіо Казано - актор і модель з Буенос-Айреса, Аргентина. Він народився 6 липня 1980 року і в даний час 41 рік. У своїй мистецькій кар'єрі він працював теленовелою серцеїд у мексиканських постановках, таких як А, що ти не залишаєш мене, Лежачи жити, Нуева Віда,У мого чоловіка є сім'я, Яке життя вкрало у мене таМіс XV, і відомо, що він вданий час живе в країні.
У галузі моделювання вона закохалася в не одну людину своєю контурною фігурою в різних рекламних кампаніях, але не тільки це, вона також демонструє живіт і руки у своїх соціальних мережах. В даний час актор має понад 250 000 підписників в Instagram, платформі, де він зазвичай завантажує вміст про свою щоденну роботу, від своїх процедур вправ до процедур вправ.
Ігнасіо описує себе як: «Сердитий, я сварливий, у мене це, це не змушує мене пишатися, але ось так я», - заявив він у Хой Діа. Під час тієї ж розмови він зізнався, що однією з його слабкостей є неповага, оскільки він зазвичай їх не терпить.
«Я думаю, що, як люди, ми маємо величезний багаж інструментів, щоб неповажати один одного і просто не хочемо розуміти це просте правило «не робіть іншому те, що ви не любите, щоб його робили» [...] Я трохи боюся своїх небагатьох бліх цих несправностей», - додав він.
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