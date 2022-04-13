Коли припинять винищення? Ще один соціальний лідер вбитий в Колумбії, цього разу в Путумайо

Не маючи суттєвого рішення винищення, яке страждають соціальні лідери в країні з моменту підписання мирної угоди між Колумбійською державою та вимерлим партизаном FARC, знову повідомлялося про вбивство соціального лідера. Цьогоразу жертвою став Педро Бакеро Карденас, який протягом багатьох років займав різні посади в Раді дій громади села Незалежності, яка належить інспекції в Арізоні муніципалітетуПуерто-Кайседо (Путумайо) на півдні Колумбії.

За даними Каракол Радіо, група важкоозброєних чоловіків увірвалася в будинок померлого, які загинули кількома пострілами з вогнепальної зброї.

Тим часом на цифровому новинному порталі Cuarto de Hora вони привели документ, в якому Мережа прав людини Putumayo підтверджує вбивство соціального лідера, якого 20 років визнали за його роботу з громадою.

«Його застрелили холодною кров'ю; в розпал тривоги та надзвичайної ситуації сільській громаді вдалося отримати швидку допомогу, але, на жаль, він помирає по дорозі до лікарні», - йдеться у заяві.

Вони підкреслили, що вбивство Бакеро матеріалізувало загрози , яким піддавалися соціальні лідери, правозахисники та навколишнє середовище в цій області півдня країни.

Тим часом на La W координатор Мережі прав людини Путумайо Юрій Кінтеро зазначив, що Бакеро став жертвою загроз.

«Він був переміщений зі своєї рідної громади більше двох місяців тому через збільшення присутності позазаконом груп в Пуерто-Кайседо. Сільськамісцевість цього муніципалітету знаходиться в ситуації з дуже високим ризиком через наявність цих суб'єктів конфлікту», - сказав він.

Кінтеро додав, що соціальний лідер повернувся до населення на святкування з родиною дружини і що його вбивство сталося на тлі суперечки щодо території, що ці незаконні групи вчинили в цьому районі Колумбії, що призвело до ув'язнення та примусового переміщення.

Цей бич не був зупинений в країні з 2016 року, коли мирна угода була підписана з вимерлим FARC, і лише за перші три місяці цього року існує запис про 15 вбивств людей, які працюють у громадах, згідно з даними, якими обробляється Інститут розвитку та миру Дослідження (Індепаз).

Ці вбивства сталися у відділах Болівара, Бояка, Чоко, Какета, Каука, Путумайо, Норте-де-Сантандер, Сан-Андрес Ісла та Толіма.

За даними Індепаз, протягом третього місяця 2022 року було 9 різанин, які залишили цифру 36 загиблих, ще три порівняно з тим же місяцем 2021 року, в яких також було зафіксовано 9 різанин, але в яких загинули 33 жертви.

«У розпал різанини були незначні жертви, такі як те, що сталося в Бальбоа (Каука), де були вбиті 32-річна Рубенія Арада, 14-річна Брендон Меса та 11-річний Майкол Кабрера. Ці люди загинули після того, як озброєні люди прибули стрілянину по групі людей, які перебували через район мікрорайону Болівар», - заявив Індепаз в балансі.

У цьому напрямку Індепаз також пояснив, що протягом першого кварталу 2022 року кількість вбивств та вбивств проти соціальних лідерів зросла, це тенденція насильства, яка вражає країну.

Згідно з даними, в Колумбії загинули 48 лідерів та правозахисників ; 42 зареєстровані в 2021 році . Крім того, перший квартал 2022 року також перевищує кількість різанин, зафіксованих за той же період минулого року, від 23 різанини з 84 загиблими у 2021 році до 27 масових вбивств з 94 загибелі до цих пір у 2022 році.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: