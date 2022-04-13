О котрій годині грають Атлетико Мадрид - Манчестер Сіті LIVE: в Іспанії за захисник Ліги чемпіонів 2022

АтлетікоМадрид - Манчестер Сіті LIVE. Командивимірюють силу сьогодні, середа, 13 квітня на стадіоні Wanda Metropolitano для другого етапу чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2022 року . У цій замітці ви зможете стежити за хвилиною за хвилиною зустрічі з усіма подіями. Не пропустіть це!

Упершому нозі іспанці впали на 1-0 з голом від Кевіна Де Брюйн. Чоловіки «Cholo» Сімеоне звернули увагу на свій стиль гри проти команди «celeste» завдяки своїй оборонній схемі з двома лініями з 10 гравців, щоб охороняти нуль в Англії.

Тепер їм потрібно виграти принаймні два голи, щоб перейти до півфіналу Ліги чемпіонів. будь-якийрахунок за різницю гола змусить понаднормово, і якщо нічия збережеться, вони підуть до визначення штрафних санкцій. Навпаки, картина Пеп Гвардіола не повинна програти, щоб увійти на наступний етап.

Атлетико Мадрид не зможе розраховувати на Хосе Гіменес та Гектора Ерреру через травму, тому Феліпе Аугусто закріплює місце позаду. Одним із сумнівів у налаштуванні стартового одинадцяти буде включення Томаса Лемара або Джеффрі Кондогбії. Зброя Атлетико проходить через доступні посилання, такі як Стефан Савік, Коке, Маркос Льоренте, Антуан Грізманн та воротар Ян Облак.

«Громадяни», з іншого боку, відновлюються в оборонній зоні Кайл Уокер, який зустрів дату його призупинення в першому нозі. У візиті питання полягає в тому, грає Натан Аке чи Жоао Кансело чи ні, а також підтвердження боротьби за місце між Філом Фоденом, Ількаєм Гундоганом та Джеком Греалішем. Травмовані гравці - Рубен Діас і Коул Палмер.

A qué hora juegan Atlético Madrid vs Manchester City EN VIVO: partido por los cuartos vuelta de la Champions League (foto: @Atleti)

СЛОВОСІМЕОНА

«Ми стикаємося з командою, яка грає дуже добре. Дуже хороша позиційна гра, але ми в захваті. Зрозуміло, що однієї ілюзії недостатньо, але ми спробуємо взяти гру, де ми можемо їх нашкодити. Слова не говорять багато, головне те, що відбувається з дев'ятої години вечора», - сказав Сімеоне про матч Ліги чемпіонів проти «Сіті».

СЛОВОГВАРДІОЛИ

«Це буде інший матч, не як минулого тижня. Вони вдома зі своїми шанувальниками підтримують. На стадіоні «Метрополітан» створюють проблеми, захищають і відстоюють. Вонибудуть більш інтенсивними на вершині поля, ніж минулої ночі. Ми адаптуємося і, якщо програємо, ми йдемо з усім, щоб відновити його. Якщо ми переможемо, ми можемо зіграти трохи далі», - сказав іспанський тренер перед зіткненням проти «Колхонероса».

МОЖЛИВІСКЛАДИ ДЛЯ ATLÉTICO MADRID VS. МАНЧЕСТЕР СІТІ

АтлетікоМадрид: Облак; Врсалйко, Спавич, Філіп, Рейнільдо; Врсалько, Маркос Льоренте, Коке, Ренан Лоді; Жоао Фелікс і Грізманн.

МанчестерСіті: Едерсон; Кайл Уокер, Камені, Лапорте, Жоао Кансело; Де Брюйн, Родрі, Бернардо Сільва; Махрес, Стерлінг і Фоден.

«Манчестер Сіті» обіграв Атлетико Мадрид 1:0 у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів

РОЗКЛАДДИВИТИСЯ АТЛЕТИКО МАДРИД ПРОТИ МАНЧЕСТЕР СІТІ

- Перу: 14:00

- Мексика: 14:00

- Еквадор: 14:00

- Колумбія: 14:00

- Болівія: 15:00

- Венесуела: 15:00

- Парагвай: 15:00

- Аргентина: 16:00

- Уругвай: 16:00

- Бразилія: 16:00

- Чилі: 16:00

- Іспанія/ 9:00 вечора

ТЕЛЕКАНАЛИДИВИТИСЯ АТЛЕТИКО МАДРИД ПРОТИ МАНЧЕСТЕР СІТІ

- Перу: ESPN, Зірка +

- Мексика: HBO Max, TNT Спорт

- Еквадор: ESPN, Зірка+

- Колумбія: ESPN, Зірка+

- Болівія: ESPN, Зірка+

- Венесуела: ESPN, Star+

- Аргентина: ESPN, Зірка+

- Уругвай: ESPN, Зірка+

- Чилі: ESPN, Зірка+

- Коста-Ріка: ESPN Норте, Зірка +

- Домініканська Республіка: ESPN Norte, Star+

- Сальвадор: ESPN Норте, Зірка +

- Гватемала: ESPN Норте, Зірка +

- Гондурас: ESPN Північ, Зірка +

- Нікарагуа: ESPN Північ, Зірка +

- Панама: ESPN Північ, Зірка+, Flow Sports

- Сполучені Штати: Univision NOW, TUDN США, Парамут+

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