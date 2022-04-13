О котрій годині грають Аланза Ліма vs Colo LIVE: матч в Сантьяго за Кубок Лібертадорес

АліанзаЛіма проти Коло Коло: «інтимна» команда грає проти альбоклубу цієї середи, 13 квітня за 2-ю дату групи F2022 Copa Libertadoresна стадіоні «Монументаль Девід Арельяно» в Сантьяго-де-Чилі.

Перуанська команда досягає матчу проти чилійської команди після програшу «РіверпПлейт» в Лімі 1-0 в прем'єрі континентального клубного турніру. Команда тренера Карлоса Бустоса мала чотири втрати поспіль, але оговталася від поганого пробігу результатів із перемогою 1-0 проти UTC за Лігу 1 минулої неділі, що розмістило її на 13-му місці в турнірній таблиці.

Навпаки, Colo Colo програв у недавньому залученні до Unión Española для чемпіонату Чилі (2:1) як відвідувач. Однак у попередніх матчах він досяг п'яти перемог, які включали перемогу 2:1 у Бразилії над Форталезою в дебюті на турнірі Конмебол. «Cacique» марширує на першому місці в турнірній таблиці у вітчизняному чемпіонаті з 17 очками.

DT Bustos не зможе розраховувати на нападника Алдайра Родрігеса після його вигнання в матчі проти РіверпПлейта в Лімі через безрозсудний в'їзд проти Роберта Рохаса. Аналогічний склад до кубковий матч проти нічиєї «Мілліонаріо» очікується з Крістіаном Бенавенте та Ернаном Баркосом у наступі.

Стратег альбокоманди Густаво Кінтерос також має програш у своїй стартовій команді після вигнання захисника Еміліано Амор у зіткненні проти Форталези подвійною доганою. Заміна була б між Матіасом Зальдівією або Даніелем Гутьєрресом.

Colo Colo шукає перемогу, яка дозволить йому піти в турнірну таблицю, оскільки він додав би дві перемоги поспіль. Alianza Lima потрібно додати, щоб залишитися в гонці для його проходження до раунду 16.

Alianza Lima вимірюється проти Colo Colo на дату 2 Копа Лібертадорес в Сантьяго-де-Чилі

СЛОВОГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ

«Alianza Lima - це команда, яка дуже добре захищає себе, це буде жорсткий суперник, і ми повинні грати на 100%, як це робили в Бразилії. Суперник показав проти РіверпПлейта, що він захищає себе з багатьма людьми. У ці дні ми намагаємося тренувати наступальні п'єси, які можуть дати нам можливість порушити закриту оборону. Саме це вимагає від нас найбільшої уваги сьогодні», - сказав стратег Густаво Кінтеро де Коло Коло.

«Colo Colo - важлива команда, яка дуже добре справляється на місцевому турнірі. Він зробив чудову презентацію проти Форталези для Копа Лібертадорес, у нього дуже динамічні гравці, з великим дисбалансом. Це буде хороший матч», - сказав Бустос про свого наступного суперника в Лібертадорес.

ЛІМАVS. COLO COLO: МОЖЛИВІ ВИРІВНЮВАННЯ

АльянсЛіма: Анджело Кампос; Ослімг Мора, Крістіан Рамос, Пабло Мігес, Йорді Вілчес; Рікардо Лагос, Освальдо Валенсуела, Джаіро Конча, Йозепмір Баллон; Крістіан Бенавенте та Ернан Баркос.

КолоКоло: Браян Кортес; Оскар Опазо, Максиміліан Сокіл, Матіас Зальдівія, Габріель Суазо; Сезар Фуентес, Естебан Павел, Пабло Соларі; Леонардо Гіл, Габріель Коста та Хуан Мартін Лусеро.

A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO: partido en Santiago por la Copa Libertadores (Foto: Alianza Lima)

РОЗКЛАДИДИВИТИСЯ ЛІМА VS. КОЛО КОЛО

- Перу: 17:00 вечора

- Мексика: 16:00

- Еквадор: 17:00 вечора

- Колумбія: 17:00 вечора

- Болівія: 18:00 вечора

- Венесуела: 18:00 вечора

- Парагвай: 7:00 вечора

- Аргентина: 7:00 вечора

- Уругвай: 7:00 вечора

- Бразилія: 7:00 вечора

- Чилі: 19:00

КАНАЛИДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ LIMA VS. КОЛО КОЛО

- Перу: ESPN, Зірка +

- Еквадор: ESPN, Зірка+

- Колумбія: ESPN, Зірка+

- Болівія: ESPN, Зірка+

- Венесуела: ESPN, Star+

- Аргентина: FOX Спорт Аргентина, Star+

- Уругвай: ESPN, Зірка+

- Чилі: FOX Спорт Чилі, Star+

- Сальвадор: Tigo Спорт

- Сполучені Штати: Бейн Спорт

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