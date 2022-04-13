Яка хірургічна процедура, яку перенесе Хуан Солер

Після того, як аргентинський актор Хуан Солер записав кампанію на 10 травня, щоб відсвяткувати День матері, він підтвердив перед камерами, що пройде хірургічну процедуру.

Серцетробтеленовели повідомив журналістам ранкового шоу Sale el Sol , що він зробить операцію через пахову грижу, яку він містить у своєму тілі, тому він прокоментував, що позбавив себе різних дій, які він виконує у своєму повсякденному житті, таких як фізичні вправи, однак, його ставлення до передбачуваної операції недоторкане: «Я перебуваю без тренажерного залу більше трьох з половиною місяців, але з високим духом», - сказав він.

Пояснивши процедуру, яку йому доведеться пройти в лікарні, він жартома запросив усіх присутніх на співбесіді ЗМІ відвідати його в лікарні, додавши, що вони можуть провести веселу зустріч.

«Одного дня я просто буду геть, в понеділок я закінчу запис, я йду до лікарні, і вони роблять операцію, яка є лапароскопією, яка дуже швидко, я буду спати тієї ночі в лікарні, тому хто хоче відвідати мене, вони всі запрошені, там буде смоктати*, чіпси, музика, вечеря, танець, покажи, все», - пожартував він. ХуанСолер.

El actor contiene una hernia en su cuerpo, por lo que será internado en un hospital para quitarla. (Foto: Instagram / @juansolervalls)

Він також підтвердив, що проведе лише дві ночі в клініці, де його прооперують, тому він може швидко приєднатися до форумів, де він працює, однак, є різні турботи, яких він повинен дотримуватися до листа: «Ні, якщо є турбота, я не можу нести, тож ви знаєте, качка на спині (...) ми не збираємося бути вміє робити всі ті речі тієї ночі, але все інше так, ми будемо спокійними, не піднімаючи вагу», - додав він.

Він також заперечував, що боїться операцій, тому що підтвердив, що він «нульовий» нервує в цих ситуаціях, навіть підкреслив, що сам застосовує свої ін'єкції або інші процеси, необхідні його організму.

«Ні, я нуль застряг з цими речами, я впорскую себе, проникаю, я вводив свою сім'ю, дочок, ні, це не дає мені нулів, насправді вони бачили мене вчора, і лікар сказав мені: «Ну, ти повинен програмувати потроху,» і я сказав: «Чи терміново це?» і він сказав: «Ні, це зовсім не терміново, але ви повинні бути присутніми».

Через це 56-річний актор згадав, що йому доведеться відкласти свої великодні канікули, які він витратить на ранчо, це тому, що лікар заборонив йому будь-яку діяльність, яку він планував у цьому місці, тому він проведе період відпустки в CDMX.

El también presentador acotó que no podrá realizar sus vacaciones de semana santa. (Fotos: Instagram / @juansolervalls)

«Я збирався піти на ранчо, щоб піти плавати бігати, щоб взяти хороший Борхес дихати свіжим повітрям, але лікар заборонив мені, і піти на ранчо сидіти, дивитися коні бігають, люди плавають, Борхес веселитися, я не бажаю. Я збираюся залишитися і насолоджуватися Мехіко, який зараз в таку прекрасну погоду, і, можливо, у вихідні я піду до ресторану друга», - сказав Хуан Солер.

Нещодавно актор був залучений до різних чуток про передбачувані стосунки з журналісткою Паолою Рохас, починаючи з 19 березня минулого року вищезгаданий мексиканський журналіст опублікував у своєму офіційному акаунті в Instagram відео, яке позначало дуже приємний момент, охоплений знаменитими, разом з двома іншими друзями, ситуацію, яка відновила кілька чуток перед стосунками пари.

«Вже дуже близько з Soler право? Вони вже повинні ходити», «Яка мила пара», «Дуже гарний!!!! Паола та Хуан Солер дуже приємна пара», «Обидва заслуговують на шанс бути щасливими! Я сподіваюся, що щось приємне тече», були деякі коментарі послідовників Паоли.

La periodista despertó los rumores sobre su supuesta relación con el actor Juan Soler. (ig: @paolarojas)

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