ДИВІТЬСЯ АТЛЕТИКО МАДРИД ПРОТИ МАНЧЕСТЕР СІТІ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ СЬОГОДНІ: Ліга чемпіонів 2022

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Manchester City v Atletico Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 5, 2022 Atletico Madrid's Antoine Griezmann in action with Manchester City's Joao Cancelo Action Images via Reuters/Lee Smith

ДИВИТИСЯАтлетіко Мадрид vs Манчестер Сіті LIVE. «Colchoneros» приймають «громадян» сьогодні на стадіоні Ванда Метрополітано для чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2022. Ті, хто з 'Cholo' Simeone зобов'язані забивати голи, якщо вони хочуть поставити своє ім'я в наступному екземплярі турніру.

У першому нозі англійці мали повний контроль над м'ячем і вдарив одинадцять чоловік оборонної стіни. Це знайшло відображення в статистиці, «колхонероси» не стріляли один раз по воротах, вони лише присвятили себе протидії грі свого суперника. Однак з великими заслугами місцевим жителям вдалося виграти гол Кевіна Де Брюйн на 70-й хвилині другого тайму.

Де Брюйн забив 1:0 у «Манчестер Сіті» - «Атлетіко» у Лізі чемпіонів. (Відео: ESPN).

ХосепГвардіола розкритикував те, як грає Атлетіко Мадрид. «Ми відчули, що вони гратимуть 5-3-2, і ми вийшли три-чотири рази з боків. Потім вони налагодили і поставили Грізмана на крайньому правому куті, а Жоао - на крайньому лівому, і вони отримали п'ять. З двома рядками по п'ять. Удоісторичні часи, сьогодні і через 100 000 років, атакувати п'ять і п'ять дуже важко».

«Я тренувався з 2005, 2006, до сьогоднішнього дня, і я ніколи не був презирливим з моїм колегою. Ніколи. Тому що я завжди ставлю себе на місце тренерів, з якими змагаюся. Ярозумію, що існують різні способи висловити те, що ти відчуваєш, що бачиш і переживаєш кожен матч, але коли ти зневажаєш колегу, я не поділяю це», - відповіла Сімеоне на прес-конференції.

«Тоді від журналістів, колишніх гравців, людей, які давно не грали і хочуть сказати щось інше, ми, як сказав мій батько: «риба через рот гине». Словавільні, і ми всі можемо сказати. Але не серед колег. Кожен з них має свої форми, і я вибираю одну: завжди поважайте своїх колег», - додав аргентинець.

Як вони робили у своїх відповідних лігах? «Манчестер Сіті» подарував шоу на 32 тур Прем'єр-ліги. Ті, хто очолює «Пеп», залучили 2-2 «Ліверпуль » з голами Кевіна Де Брюйн та Габріеля Ісуса. Таким чином, він слідує покажчику з 74 одиницями.

Зі свого боку, Атлетико де Мадрид впав через найменшу різницю проти Майорки в стані відвідування. Мурікі забив єдиний гол компромісу з дванадцяти кроків. Акторський склад Дієго Сімеоне все ще знаходиться в четвертому полі з 57 очками і знаходиться на позиції Ліги чемпіонів.

Хто є основними картами голів в обох клубах? На стороні відвідувачів - Ріяд Магрес, який має шість голів у своєму рекорді у дев'яти зіграних матчах, а Антуан Грізманн- голбомбардиром «Атлеті» з чотирма голами у восьми матчах.

МАНЧЕСТЕРСІТІ ПРОТИ. АТЛЕТИКО ДЕ МАДРИД

- Гватемала/13:00

- Гондурас/13:00

- Сальвадор/13:00

- Коста-Ріка/13:00

- Панама/ 14:00

- Мексика/ 14:00

- Перу/14:00

- Колумбія/14:00

- Еквадор/14:00

- Болівія/15:00

- Венесуела/ 15:00

- Парагвай/15:00

- Сполучені Штати (Майамі)/15:00

- Чилі/16:00

- Аргентина/16:00

- Уругвай/4.00 p.m.

- Бразилія/16:00

- Іспанія/ 9:00 вечора

МАНЧЕСТЕРСІТІКАНАЛИ VS. АТЛЕТИКО ДЕ МАДРИД

Аргентина: Фокс Спорт Аргентина, Star+.

Болівія: ESPN, ESPN2, Зірка+.

Бразилія: HBO Макс.

Чилі: ESPN Чилі, Зірка+.

Колумбія: Star+, ESPN2

Колумбія: Зірка+, ESPN2..

Мексика: HBO Макс.

Парагвай: ESPN2, Зірка+, ESPN.

Перу: Зірка+, ESPN2, ESPN

Перу: Зірка+, ESPN2, ESPN2..

Венесуела: Зірка+, ESPN2.

ЙМОВІРНІСКЛАДИ: МАНЧЕСТЕР СІТІ VS. АТЛЕТИКО ДЕ МАДРИД

АтлетікоМадрид: Ян Облак; Сіме Врсалйко, Стефан Савіч, Філіп Август, Рейнільдо Мандава, Яннік Карраско або Ренан Лоді; Маркос Лоренте, Коке Воскресіння, Джеффрі Кондогбія; Антуан Грізманн та Жоао Фелікс.

МанчестерСіті: Едерсон Мораес; Кайл Уокер, Джон Стоунс, Аймерік Лапорте, Жоао Кансело; Бернардо Сільва, Родрі Ернандес, Ілкай Гундоган; Філ Фоден, Кевін Де Брюйн і Рахім Стерлінг.

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