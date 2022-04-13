Консульство США в Нуево-Ларедо перезапустить свої послуги після насильницьких подій

Після закриття консульства США в Нуево-Ларедо, Тамауліпас, після насильницьких подій в муніципалітеті в середині березня,це було повідомили, що запуск консульських служб відновиться 19 квітня.

Відкриття відбудеться після святкування 14 та 15 квітня (вважаються святами до Страсного тижня), тоді як у понеділок, 18 квітня, відбудуться рутинні служби.

Також повідомлялося, що в цю середу, 13 квітня, Державний департамент дозволив повернути співробітників Генерального консульства США в Нуево-Ларедо, а також членів сім'ї та членів уряду США.

Слід зазначити, що після арешту Хуана Херардо Тревіньо«Ель Хуево» (передбачуваний лідер північно-східного картелю), у понеділок, 14 березня, багаторазово Повідомлялося про насильницькі події в Нуево-Ларедо. Користувачі в соціальних мережах прокоментували, що в муніципалітеті було зафіксовано кілька зйомок, які тривали від 3 до 4 годин.

La captura de "El Huevo" Treviño desató múltiples balacera y enfrentamientos en Nuevo Laredo, por lo que el Consulado de EEUU suspendió sus servicios en la entidad (Foto: Archivo)

Державні джерела повідомили, що в неділю вночі та на початку понеділка, 14 березня, було зафіксовано 30 сутичок між нібито постраждалими людьми збройного крила північного сходу Картель і мексиканська армія. Міжнароднімости I і II були навіть заблоковані транспортними підрозділами, підпаленими на пару годин.

Серед колоній, які стали свідками найбільш інтенсивних атак, за даними місцевих ЗМІ, були Буенавіста, Нуева-ера, Zona Centro, Лас-Торрес і Друге периферійне кільце. Як наслідок, деякі школи регіону повинні були призупинити заняття через насильство та невпевненість у цьому районі.

Нападидійшли до околиць консульства США, заявивши про надзвичайну ситуацію і просять громадян США уникнути району або шукати притулку, заявили в своїх соціальних мережах.

Так само вони повідомили, що послуги на їх об'єктах будуть припинені до подальшого повідомлення, а заплановані призначення на 14 березня будуть заплановані. Однаклише в цю середу, 13 березня, вони підтвердили відновлення консульства.

Después de casi un mes desde que cerró el Consulado de EEUU en Nuevo Laredo, sus servicios serán reanudados (Foto: Twitter@USAConNVL)

З іншого боку, посольство США в Мексиці видало попередження своїм громадянам і рекомендувало не їздити в Тамауліпас через високі показники злочинності та викрадення людей. Івони нагадали, що поїздки урядових службовців США обмежені в багатьох районах Мексики.

Серед обмежень є те, що вони не можуть подорожувати між містами після настання темряви, не брати таксі на вулиці чи проспекті і не подорожувати поодинці у віддалених районах, оскільки, за даними посольства США, «насильницькі злочини, такі як вбивство, викрадення людей, викрадення автомобілів та пограбування, дуже поширені в Мексиці», - попередили вони.

Тому вони рекомендували переглянути подорож на мексиканську територію. Середдержав, які класифікуються як небезпечні і які посольство США не рекомендує подорожувати через рівень викрадення людей, є:Коліма, Герреро, Мічоакан, Сіналоа та Тамауліпас. Тількив двох штатах Республіки рекомендується вживати мінімально необхідних запобіжних заходів: Кампече і Юкатан.

De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en México, Tampico, Ciudad Madero y Altamira tienen una mayor capacidad de la aplicación de la ley (Foto: REUTERS/Daniel Becerril) REUTERS

Що стосується Тамауліпаса, вони вказали, що організована злочинна діяльність, така як вбивства, викрадення людей, насильницькі зникнення та вимагання, «поширені вздовж північного кордону та Сьюдад-Вікторії».

Нарешті, вони визнали, що в Тампіко, Сьюдад-Мадеро та Альтамірі є більший потенціал правоохоронних органів, що призводить до зниження рівня злочинної активності порівняно з іншими областями держави.

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