View of Plaza Independencia (Independence Square) in Montevideo downtown, Uruguay. Images taken outdoors, daylight. Digital composite, several images stitched together.

Уругвай увійшов до рейтингу 40 найкращих громадян світу, згідно зі списком, складеним англійською маркетингово-консультативною компанією CS Global Partners, яка також спеціалізується на рішеннях про проживання та громадянство шляхом інвестицій.

Фірма генерує Звіт про всесвітнє громадянство, який оцінює 187 країн світу. За словами Nueva Majoridad Uruguay, навчального центру, присвяченого соціально-політичному дослідженню та аналізу, враховуються задоволення, привабливість та якість життєвих стандартів, про які йдеться в них.

Саме так Уругвай досяг 72,3 бала, як це робили такі країни, як Румунія, і досяг 39 числа в середньому всі категорії. Українах Латинської Америки він вийшов на друге місце, після того, як Чилі набрав 75,1 бала. Останній зайняв 33-е місце в глобальному рейтингу.

Бали розраховуються на основі п'яти характеристик: безпека і безпека, економічні можливості, якість життя, глобальна мобільність і фінансова свобода. Уцьому сенсі, хоча Уругвай займає топ-50 вниз, де він має найбільше очок, знаходиться в стовпі «безпеки та захисту». Там він зайняв 25 місце по всьому світу і є першим в Латинській Америці.

Зокрема в рамках «безпеки та безпеки» вимірюється потужність, яку пропонує кожна країна за цими параметрами, як на індивідуальному рівні кожного громадянина, так і в ситуаціях загального конфлікту. Зрахунком 81,9 Уругвай вийшов на 25-е місце і першим на своєму континенті.

Над Уругваєм був Сан-Марино, з 82,4 бала, а внизу, Монако, з 81,8. У той же час наступна латиноамериканська країна, яка з'явиться в рейтингу, - Коста-Ріка, на 30-му місці з 78,5 балами і Чилі, на 41-му місці з 74,8 балом. Перша, у всьому світі, - Ісландія з 96,2 балом.

Щостосується «економічних можливостей», то Уругвай досяг 63,5 бала, з'явившись на 47-му місці. Цяособливість оцінює здатність кожної країни поширювати багатство, матеріальний комфорт та інші блага, що є одним із запорук сильної економіки, для всіх її громадян.

Регіонально«Швейцарія Америки» є третьою за привабливістю країною в цій області. Перед ним стоять Чилі, на 27-му місці з 70,5 бала, і Мексика, на 42-му місці з 64,9 балом. У всьому світі найвищий бал був Сінгапур, з 84,8 бала.

Щостосується якості життя, то це один з найгірших балів, які має Уругвай. Фірмавимірює та розраховує здатність країни забезпечити своїм громадянам високу якість життя у фізичному, економічному, культурному, соціальному та освітньому.

En movilidad global, que mide la cantidad de países a los que los ciudadanos pueden acceder sin necesidad de una visa, Uruguay logró el puesto número 29 a nivel mundial. Foto: Punta del Este, la ciudad que atrae más turistas en el país (EFE/Federico Anfitti) EFE

У цій категорії країна набрала 73,6 бала, займаючи 53-е місце. Він оточений Чорногорією, з 73,8 балом і Казахстаном, з 73,1 балом. НаЛатиноамериканському рівні він займає четверте місце, нижче Чилі, з 77,7 бала, Аргентина, з 78,8 бала, і Коста-Ріка - 73,9 бала. Зі свого боку Швейцарія посіла перше місце в світі з 92 балами.

Глобальнамобільність вимірює кількість країн, до яких громадяни можуть отримати доступ без необхідності отримання візи. Цякатегорія є другою, в якій Уругвай досяг найкращого результату в світі. Маючи 72,9 бала, він опинився на 29-му місці між Мексикою, з 74,6, і Маурісіо, з 72,6.

Увсьому світі країною з найкращим доступом до подорожей до інших країн є Японія, яка набрала 91,4 бала. Серед латиноамериканських компаній, над Уругваєм, є Чилі, з 82,6, Аргентина з 78,8 та Бразилія з 76,3.

Нарешті, з точки зору фінансової свободи Уругвай набрав 66,3 бала, що було б найнижчим балом у всіх категоріях. Вінз'являється, у всьому світі, на 36-му місці. При цьому враховується здатність кожної країни забезпечити сприятливу і стабільну нормативну базу для реєстрації та діяльності бізнесу та утримання особистих і комерційних активів.

Таким чином, Уругвай є другою латиноамериканкою в цій категорії, позаду Чилі, який займає 27-е місце у всьому світі з 69,8 балами. НоваЗеландія має найкращу фінансову свободу у світі, з 87,4 бала.

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