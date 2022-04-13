Двоє поранених загинули в аварії чиви в Салгар, Антіокія

За останні кілька годин двоє поранених були вбиті внаслідок аварії чиви, яка перекинулась у ярі в Салгар, Антіокія. Мерія муніципалітету надіслала повідомлення про солідарність сім'ям двох людей, які загинули.

«У цей момент втрати ми приєднуємось до його родини та друзів, щоб разом вони мали необхідні сили, щоб дозволити їм зіткнутися з цим процесом та рухатися вперед», - прокоментував мер Салгара Карлос Лондоньо.

Важливо пам'ятати, що аварія сталася 10 квітня, коли сходовий автобус впав у річку Баррозу, намагаючись перетнути міст, відомий як Лос-Уран. У той день влада повідомила про 33 поранених, один зниклий безвісти і один загиблий.

З цих 33 людей влада заявила, що Нормандо Бетанкур і Арновіо Руїс Бетанкур померли цієї середи, 13 квітня. Першу жертву аварії ідентифікували як Ансізар Бетанкур Рохас, виробник кави за допомогою торгівлі.

Арновіо Руїс Бетанкур помер через серйозність своїх травм, які лікувалися в медичному центрі в Медельїні. Незважаючи на те, що отримали медичну допомогу в лікарні Сан-Вісенте Фундасьон, вони не змогли врятувати його життя. У той час як, Нормандо Бетанкур, був батьком ради Хуана Девіда Бентанкура Хенао і також був віднесений до того ж медичного центру.

Проаварію

Дорога, по якій їхав автобус, мабуть, прямує до міста Салгар, - це ґрунтовна і вузька дорога. Покищо причини, що спричинили аварію, невідомі, але, як видно на знімках, випущених жителями, коза каталася на одній стороні дороги, втратила задню підвіску і опинилася на притоці.

Хоча яр не мав високого рівня води, він мав велику течію. Спочатку саме жителі брали участь у жертв аварії, і були активовані системи допомоги, такі як пожежна бригада Салгар а також ті, що знаходяться в сусідніх муніципалітетах Джардін, Конкордія, Андес та Сьюдад-Болівар. Різніагентства з надання допомоги продовжують виконувати пошукові роботи, оскільки одна людина все ще відсутня.

Перші розслідування органів дорожнього руху та транспорту визначили, що транспортний засіб мав техно-механіки, обов'язкове страхування від ДТП (SOAT) та страхування сторонніх виробників до теперішнього часу; однак термін дії операційної картки закінчився.

Підвищенакількість опадів в Антіокії

Аварія в Салгарбула була не єдиною зафіксованою в Антіокії через збільшення сезону дощів. У муніципалітеті Абріакі була лавина, яка залишила 13 мертвими, а одна людина зникла 8 квітня. Того ж дня Ураміта повідомила про раптове збільшення річки Сучіо, що спричинило підрив, що спричинило обвал 14 будинків та кілька затоплених. В Аберроджалі також були руху, і потрібно було евакуювати два будинки через ризик обвалення.

Органи з питань допомоги та управління ризиками попередили про прогнозоване збільшення кількості опадів у найближчі дні Великодня, що вже торкнулося кількох муніципалітетів, щоб бути настороженими до можливих надзвичайних ситуацій.

Насправді, починаючи з 5 квітня, 32 муніципалітети в Антіокії заявили про себе громадським лихо через дощі, які вплинули на території відомства. Середних були Ураміта, Амага, Монтебелло та Пуерто-Берріо, які постраждали від затоплення сільськогосподарських культур, будинків, калей та проливних проспектів, повідомляє Департамент управління ризиками Антіокії (Дагран).

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: