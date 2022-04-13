Двоє дітей та жінка загинули в аварії на автобусі на шосе Медельїн - Чоко

Рано вранці 13 квітня сталася серйозна аварія, яка поки що залишила трьох людей мертвими та понад 10 поранених, деякі серйозно. Інцидент стався поблизу муніципалітету Кармен де Атрато, в Чоко, де автобус перекинули до міста Кібдо.

За словами влади, автобус відправився з Кокорни, в Антіокії, до столиці Чоко. Пасажирами, судячи з усього, було більше 20 родичів. Уперші години ранку автобус би перекинувся, залишивши кілька з них серйозно пораненими.

ДанаГонсалес, медичний координаторлікарні Сан-Роке-де-Кармен де Атрато, розповіла місцевим ЗМІ Publi Noticias, що на світанку їм подзвонили від жителяЕль-Сейса, який повідомив про аварію. Вони подзвонили владі і вирушили в район, щоб відповісти на надзвичайну ситуацію.

Тудиперевели десять чоловік, з яких 2 були відправлені в Медельїн і Болівар в Антіокії. Іншівісім залишаються зі складними ранами, потребують швів, мають кисень, пройшли обстеження та рентген.

Мабуть, транспортний засіб, яким керував один із родичів, мав механічні несправності, водій втратив контроль над кермом і в кінцевому підсумку прокотився через яр, поки він не опинився в притоці сектора. Порятунокстався між 2:00 ранку і 5:00.

За даними адміністративного департаменту управління ризиками Чоко, аварія залишила три загибелі, які були від Cocorná, Антіокія. З яких двоє були неповнолітніми. Місцеві ЗМІ кажуть, що їм виповнилося б 5 і 10 років, тоді як дорослий був би вчителем з Чоко.

Всі вони були б членами однієї родини, які переїхали б до Юто, щоб провести великодній сезон, і, за словами мера Кармен де Атато, вони б найняли фургон, щоб обійти.

За даними газети El Universal, влада розслідує, чи сталася аварія внаслідок механічних несправностей, які представив транспортний засіб. Вонизапитують, чи змінили б пасажири автобуси в дорозі. Оскількивони також оцінюють гіпотезу мікросну водія.

Це була не єдина аварія у відділі Чоко. За даними радіостанції Blu, на дорозі, яка веде від муніципалітетів Chocoan Risaralda до Конондо, у секторі Санта-Сесілія, також був перекинутий ще один транспортний засіб типу willys.

В результаті інциденту одну дитину загинула і 10 постраждалих. Неповнолітнійбув мешканцем корінної громади півострова, корінного заповідника Тахамі верхньої Андагеди, в муніципалітеті Багадо. Інших поранених було направлено до лікарні в Санта-Чечілії.

Національнеагентство з безпеки дорожнього руху (ANSV) повідомило до цих пір на цю Великдень 356 нещасних випадків, в яких 58 людей загинули та 399 поранених. Важливозазначити, що незважаючи на кількість нещасних випадків, якщо порівнювати з цифрою на 2021 рік, можна зробити висновок, що вони зменшилися на 11%, оскільки минулого року було зареєстровано 399 інцидентів, в яких 70 людей загинули та 463 отримали поранення.

У зв'язку з цим слід підкреслити, що департаменти, які повідомляють про найбільше нещасних випадків, є: Валледель Каука, Болівар та Сезар, за словами Ель-Тіемпо, свідченням цього є те, що три регіони покривають 51,7% зареєстрованих аварій і що перевищення швидкості дуже поширене, що є найпоширенішою причиною повідомили про ДТП в Колумбії.

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