AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Середа 13 Квітень 2022
Україна

Двоє дітей та жінка загинули в аварії на автобусі на шосе Медельїн - Чоко

Є щонайменше чотири смертельні випадки та понад 20 поранених, які поки що залишають дві дорожньо-транспортні пригоди на дорогах Чоко

Newsroom Infobae

13 Квітень 2022

Рано вранці 13 квітня сталася серйозна аварія, яка поки що залишила трьох людей мертвими та понад 10 поранених, деякі серйозно. Інцидент стався поблизу муніципалітету Кармен де Атрато, в Чоко, де автобус перекинули до міста Кібдо.

За словами влади, автобус відправився з Кокорни, в Антіокії, до столиці Чоко. Пасажирами, судячи з усього, було більше 20 родичів. Уперші години ранку автобус би перекинувся, залишивши кілька з них серйозно пораненими.

ДанаГонсалес, медичний координаторлікарні Сан-Роке-де-Кармен де Атрато, розповіла місцевим ЗМІ Publi Noticias, що на світанку їм подзвонили від жителяЕль-Сейса, який повідомив про аварію. Вони подзвонили владі і вирушили в район, щоб відповісти на надзвичайну ситуацію.

Тудиперевели десять чоловік, з яких 2 були відправлені в Медельїн і Болівар в Антіокії. Іншівісім залишаються зі складними ранами, потребують швів, мають кисень, пройшли обстеження та рентген.

Мабуть, транспортний засіб, яким керував один із родичів, мав механічні несправності, водій втратив контроль над кермом і в кінцевому підсумку прокотився через яр, поки він не опинився в притоці сектора. Порятунокстався між 2:00 ранку і 5:00.

За даними адміністративного департаменту управління ризиками Чоко, аварія залишила три загибелі, які були від Cocorná, Антіокія. З яких двоє були неповнолітніми. Місцеві ЗМІ кажуть, що їм виповнилося б 5 і 10 років, тоді як дорослий був би вчителем з Чоко.

Всі вони були б членами однієї родини, які переїхали б до Юто, щоб провести великодній сезон, і, за словами мера Кармен де Атато, вони б найняли фургон, щоб обійти.

За даними газети El Universal, влада розслідує, чи сталася аварія внаслідок механічних несправностей, які представив транспортний засіб. Вонизапитують, чи змінили б пасажири автобуси в дорозі. Оскількивони також оцінюють гіпотезу мікросну водія.

Це була не єдина аварія у відділі Чоко. За даними радіостанції Blu, на дорозі, яка веде від муніципалітетів Chocoan Risaralda до Конондо, у секторі Санта-Сесілія, також був перекинутий ще один транспортний засіб типу willys.

В результаті інциденту одну дитину загинула і 10 постраждалих. Неповнолітнійбув мешканцем корінної громади півострова, корінного заповідника Тахамі верхньої Андагеди, в муніципалітеті Багадо. Інших поранених було направлено до лікарні в Санта-Чечілії.

Національнеагентство з безпеки дорожнього руху (ANSV) повідомило до цих пір на цю Великдень 356 нещасних випадків, в яких 58 людей загинули та 399 поранених. Важливозазначити, що незважаючи на кількість нещасних випадків, якщо порівнювати з цифрою на 2021 рік, можна зробити висновок, що вони зменшилися на 11%, оскільки минулого року було зареєстровано 399 інцидентів, в яких 70 людей загинули та 463 отримали поранення.

У зв'язку з цим слід підкреслити, що департаменти, які повідомляють про найбільше нещасних випадків, є: Валледель Каука, Болівар та Сезар, за словами Ель-Тіемпо, свідченням цього є те, що три регіони покривають 51,7% зареєстрованих аварій і що перевищення швидкості дуже поширене, що є найпоширенішою причиною повідомили про ДТП в Колумбії.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:

Новий медичний звіт про стан здоров'я Фредді Рінкон: «Його стан та критичність екстремальні»
Понад 50 людей загинули в ДТП під час Страсного тижня