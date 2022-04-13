«Тортури та незаконні вбивства урядових сил»: сильні звинувачення Державного департаменту США проти Колумбії

Управління демократії, прав людини та праці Державного департаменту США опублікувало щорічний звіт про різні практики прав людини в 2021 році, що охоплює велику частку країн, всередині країн, які вивчала країна США, - це Колумбія, в цьому випадку адміністрація Джо Байдена винесено досьє, яке висвітлює різну динаміку щодо поваги до прав людини в Колумбії, як для влади, так і для цивільних осіб, розкриваючи тривожну панораму.

У цьому звіті чітко висвітлюються різні аспекти, які також підкреслюють приналежність держави в різних аспектах, оскільки вони зазначають, що Національний уряд почув різні заклики до уваги, які прагнуть підкреслити захист прав людини, крім того, він підкреслює політичну участь різних секторів, які можна розглядати як опозицію в країні , з іншого боку, що стосується панорами соціальних лідерів, участь Підрозділу захисту також вважається захистом їхнього життя у воюющому контексті країни.

Цедосьє окреслює, що Національний уряд сприйнятливий до втручання міжнародних організацій за порушення прав людини, а такожвведення урядових санкцій в умовах корупційних процедур, які можуть вплинути на нормальний розвиток колумбійської політики Зазначалося, він також розкритикував справу Міністерства ІКТ, щодо втрати грошей, які були призначені для підключення населених центрів.

Тимчасом ми привітали керівництво, здійснене щодо тимчасових дозволів для населення мігрантів Венесуели, яке станом на серпень 2021 року налічувало близько 1,7 мільйона чоловік. На додаток до урядових переваг, які їм сприяють, виділивши систему тимчасового захисту, яка триває до 10 років.

У документі Держдепу вказували силовикам про різні ситуації, нелегітимні в своїх діях, в свою чергу, вони підкреслили порушення прав населення збройними формуваннями, які вдавалися до вербування та іншої динаміки війни, зіткнувшись з цим, було зазначено: « Важливими питаннями прав були достовірні повідомлення про: незаконні чи довільні вбивства; катування та довільне затримання урядовими силовиками та збройними формуваннями; зґвалтування та зловживання жінками та дітьми».

У контексті національного страйку минулого року скарги на владу були очевидними, хоча Національний уряд надавав пріоритет деяким випадкам, багато з них не набули необхідної актуальності, на цю тему наголошувалося: «Члени армії та поліції, звинувачені в тортурах, були взагалі судити в цивільних судах, а не військових судах. Громадські організації, включаючи Human Rights Watch, повідомили, що протестувальники були сексуально побиті та нападали поліцейські під час національних протестів з квітня по червень».

Серед арештів, пов'язаних владою під час цивільної демонстрації, багато хто вважався довільними різними правозахисними організаціями, у зв'язку з цим було запевнено: «Інші громадські організації надали більш високі оцінки довільних арештів, повідомляючи про понад 2000 випадків арештів довільних, незаконних затримання або незаконне позбавлення волі, вчинене в контексті національних протестів».

Набрав обертів і питання помилкових спрацьовувань, що за останній тиждень також було головним героєм справи, в якій армія нібито стратила кількох мирних жителів в Путумайо. У цьому випадку у звіті висвітлено отримані звинувачення та підняли березневі бомбардування попереднього року, в яких загинули кілька неповнолітніх, на цю тему, досьє зазначалося: «Армію звинуватили у деяких вбивствах, деякі з яких, на думку військових чиновників, були «військовими помилками». В інших випадках військові чиновники заявили, що вважають, що людина воює від імені збройного угрупування, тоді як члени громади сказали, що жертва не є учасником бойових дій. 2 березня армія бомбила місце дисидентів FARC в Гуавьяре і повідомила про загибель 13 дисидентів FARC».

У свою чергу, громадські організації, преса та цивільне населення вказали державі на різні загрози чи домагання під час сезону протестів, в свою чергу, рекламний м'яз, який Національний уряд використовував для висвітлення у ЗМІ, зазначивши «громадські організації та журналісти засудили збільшення переслідування та погрози з боку державних службовців, у тому числі поліцейських, під час висвітлення протестів по всій країні. Насильство та домагання, а також криміналізація наклепу гальмували свободу преси, а уряд часто впливав на пресу, частково через великі рекламні бюджети».

У цьому звіті також висвітлено втручання, яке мирні жителі мали у своєму підключенні до Інтернету, оскільки неодноразово повідомлялося про наявність мережевих інгібіторів, що обмежують загальний доступ до деяких мереж зв'язку. Утой же час піднімаються питання щодо ескалації насильства над соціальними лідерами та корінним населенням, які за останні місяці постраждали від злочинності.

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