Толіма бореться цієї середи за перебування в Копа Лібертадорес

CALI - COLOMBIA, 07-03-2022: Juan Fernando Caicedo del Tolima celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante partido por la fecha 10 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 entre Cortuluá y Deportes Tolima jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Juan Fernando Caicedo of Tolima celebrates after scoring the second goal of his team during a match for the date 10 as part of BetPlay DIMAYOR League I 2022 between Cortulua and Deportes Tolima played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Independiente del Valle буде прагнути досягти цієї середи, 13 квітня, лідера групи D Копа Лібертадорес за рахунок Deportes Tilima, яка буде закликана перемогою, після недавньої домашньої поразки Атлетико Мінейро, з Бразилії.

Упершому турі групи D еквадорська команда виграла 0-2 від бразильської América Mineiro, яка вийшла на груповий етап після ліквідації Гуарані, з Парагваю та Барселони з Еквадору, на передетапах континентального турніру.

Тимчасом, Толіма піддався 1-3 вдома в дебюті проти Атлетико Мінейро, тому вони вийдуть з актуальністю одужання, оскільки друга поразка буде підзагрозу їх прагненню досягти раунду 16.

Зі свого боку, на місцевому турнірі Independiente del Valle проводить нерегулярну кампанію, на 11 очок, на 8 менше, ніж у лідера, Барселона, а в останню дату вони зв'язали без голів з одним із останніх у таблиці таблиці Гуаякіль Сіті.

Команда має той же загін, який завоював торішній титул в Еквадорі під технічним керівництвом португальця Ренато Пайва, але все ж не вдалося досягти футбольної гармонії, хоча і мав сприятливий дебют в нинішньому Лібертадорес.

Крімфутбольного дисбалансу еквадорської команди, існує заборона на провідного тренера Пайву в Лібертадорес, оскільки він не дотримувався нормативного положення Південноамериканської футбольної конфедерації (Conmebol) для європейських тренерів, які йдуть лідирувати в Південній Америці.

КомандаValle покладе руки на аргентинські підкріплення, такі як захисники Річард Шунке, Матео Карабахаль; півзахисники Крістіан Пеллерано, Лоренцо Фаравеллі, Ніколас Превіталі та бомбардир команди на 2021 рік Джонатан Бауман.

Тепер, у випадку з Deportes Tilima, який знаходиться на другому місці в турнірній таблиці Ліги BetPlay, з 32 очками, на один менше, ніж Atlético Nacional. Унедавню дату колумбійського турніру команда тренера Ернана Торреса перемогла Агілас Дорадас 3:0, з рахунками Майкла Ренгеля та двома рахунками Андреса Феліпе Ібаргуена.

Середіноземних діячів, які могли б зіграти завтра за Толіму, є воротар Еквадору Олександр Домінгес; перуанський Раціель Гарсія та чилійський Родріго Уренья разом з натуралізованим парагвайським нападником Густаво Рамірес.

Хоча Independiente del Valle в восьмий раз бере участь у Лібертадорес, з фіналом у 2016 році, який програв його колумбійському Атлетико Насьональ, Толіма робить це за дев'яту можливість, з півфіналом у 1982 році. Матчбуде зіграний завтра, в середу, на стадіоні Банко Гуаякіль, що належить Independiente del Valle, з арбітражем перуанської Кевіна Ортеги.

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