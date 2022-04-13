Так прогресує План виходу по всій країні

Колумбійці готуються до одного з найважливіших мостів відпочинку року, оскільки Страсний тиждень - це час релігійного відступу, а також час поділитися з родиною, в такому порядку ідей влада має всю свою здатність до так званого «Плану виходу», який прагне захистити безпеку та забезпечити спокій колумбійців, покидаючи свої міста до своїх туристичних та сімейних місць.

Хоча очікується, що люди подорожують з центру країни до інших департаментів Андського та Тихого океану, Атлантичне узбережжя та орінокія також готують свої контрольні пристрої. За даними газети El Tiempo,до 6 ранку сьогодні на різних дорогах країни було мобілізовано близько 4 639 915 транспортних засобів, крімцього, ця цифра становить зростання на 12% порівняно з початком святкового відпочинку в попередньому році.

Пристрій у цьому відділі буде реалізовувати майже 400 уніфікованих кадрів, які працюватимуть як над планом виходу, так і над планом повернення, з постійною цілодобовою роботою на головних дорогах регіону, виділяючи входи та виходи зі своєї столиці, оскільки Медельїн концентрує велику кількість мандрівників, які буде прагнути виїхати до центру країни, Колумбійського Карибського басейну та східної Антіокії, з майже мільйоном мандрівників, повідомляє Blu Radio.

Зі свого боку, Департамент поліції Атлантики приєднується до кампанії «Будьте захоплені життям», в якій понад 300 співробітників у формі підготуватимуться виключно для задоволення вимог мандрівників під час цього Страсного тижня, підкреслюючи їх присутність у туристичних визначних пам'ятках, традиційних районах та релігійних паломницькі центри, місця, де можуть відвідувати громадяни. У цьому випадку, беручи до уваги Барранкілью як головну вісь; контрольно-пропускні пункти виділяються на Авеніда-Ла-Кордіалідад, через 40, Ель-Гран-Малекон та 30-й вулиці до мосту Пумарехо.

Хоча громадяни, які переходять з центру країни на захід країни, зіткнуться з різними обмеженнями на дорозі, яка веде від Боготи до Ібаге, умови, встановлені владою, вказують на те, що майже 400 000 транспортних засобів буде їздити по цьому дорожньому коридору. Щостосується Боготи, є розпорядження 1000 поліцейських, яких знайдуть на 30 пунктах пропуску, як на виїздах, так і впід'їздах столиці. Так само буде наявність на транспортних терміналах, які розраховують відправити майже 640 000 пасажирів до різних напрямків країни.

З іншого боку, в цьому департаменті Тихого океану буде близько 5000 чоловіків з поліції та 3000 з армії, які будуть охороняти безпеку цього населення, якого супроводжуватимуть 55 даішників та 93 дорожніх регуляторів, щоб супроводжувати водіїв та закликав до хорошої поведінки на дорогах. Зокрема, у місті Калі контрольні пункти будуть встановлені на шести виходах з міста, надаючи пріоритет коридорам для сусідніх муніципалітетів, таких як: Пальміра, Джамунді, Юмбо, а також до порту Буенавентура.

Зі свого боку, і Сантандири, і Кавовий регіон матимуть розгортання поліції, яке зосередиться на транспортних терміналах, завдяки динаміці, яка закликає до хорошого співіснування та адаптації громадян до цих туристичних контекстів, оскільки кампанія «Бути захопленим життям» розповсюджена на всю країну та прагне визначити пріоритети аспектів флори, фауни та хорошої дорожньої поведінки з боку громадян.

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