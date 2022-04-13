Ось як Анжела Агілар відповіла тим, хто назвав її «грубим» за те, що не подякував старшому дорослому

Після кількох днів перебування в очах урагану через витік декількох фотографій зі своїм партнером Гуссі Лау, знаменита мексикансько-американська співачка Анджела Агіларзнову з'явилася перед камерою, де вона дала свою версію подій щодо іншої своєї останньої суперечки.
Ну, в березні минулого року мережі вирвали проти неповнолітньої династії Агілара за відео, на якому вона нібито проігнорувала старшого громадянина, який відкрив їй двері. Зіткнувшись з такою ситуацією, кілька користувачів висловили свою думку кількома негативними коментарями до знаменитого.
«Дякую, кажуть , коли хтось відкриває двері, і якщо це літня людина з більшою причиною,шкода, що вони не дізнаються, що в школі », «Я хотів би, щоб ти знав слово дякую», «цевідчуває себе восьмим чудом світу», «гроші не дають освіти », «вони сподіваються, якщо тато те саме», «вони збираються сказати: «Ми цього не бачили, ми поспішили і так далі, але дуже примітно, що вони не мають освіти», - написали вони.
Саме тоді артистка прокоментувала інтерв'ю на каналі YouTube під назвоюCheleando con las estrellass свою версію ситуації, вже згаданої вище.
Ангела повідомила, що людина, яка з'явилася на відео, є знайомим з дитинства і навіть працівником сім'ї, оскільки він є водієм Агілар.
«Ви хочете знати, хто такий старий? Язнав, що старий з двох років, його звуть Тіто, він все життя був водієм сім'ї Агілар», - сказав він.
Тож вона підтвердила, що це акт, який був виведений з контексту і припустив, що це вчення для неї в її житті: «Я також навчився не робити хороших речей, які здаються поганими, тобто у мене справді є мільйон деталей цієї людини, тому що він дбав про мене все життя, і завдяки йому я приїжджаю додому в цілості й схоронності щовечора, і завдяки йому він дійсно допоміг мені у багатьох речах», - додав молодий співак.
Крім того, він уточнив тему, що жив в одній з паленк своєї екскурсії, де зазнав невеликого інциденту, оскільки його спідниця відпала, коли він вийшов на сцену.
«Мій інженер монітора наступив на мою спідницю, коли я піднімався на сцену,коли я ступив на спідницю, моя спідниця відірвалася, і я носив джинси вниз», тому він запевнив, що Це був просто нещасний випадок, однак він натякнув на те, що ЗМІ говорили лише про погане, а не те, що той день був його першим паленке в Леоні Гуанахуато.
Нарешті, після допиту про свою професійну кар'єру, Анжела поділилася своїм баченням себе в майбутньому, зазначивши, що вона хотіла б взяти свою музику в різні країни.
«Я думаю, що я хотів би провести тур по Європі, з Ярипео. Ядумаю, що люди світу повинні знати більше про красу Мексики, я думаю, що іноді існує неправильне тлумачення того, що таке Мексика, я думаю, що ярипео знаходиться поза нами як художники, і це не те, як коні, група, шаррерія, бики, тобто все, що набагато більше», він зізналися.
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