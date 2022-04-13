Ось як Анжела Агілар відповіла тим, хто назвав її «грубим» за те, що не подякував старшому дорослому

Після кількох днів перебування в очах урагану через витік декількох фотографій зі своїм партнером Гуссі Лау, знаменита мексикансько-американська співачка Анджела Агіларзнову з'явилася перед камерою, де вона дала свою версію подій щодо іншої своєї останньої суперечки.

Ну, в березні минулого року мережі вирвали проти неповнолітньої династії Агілара за відео, на якому вона нібито проігнорувала старшого громадянина, який відкрив їй двері. Зіткнувшись з такою ситуацією, кілька користувачів висловили свою думку кількома негативними коментарями до знаменитого.

«Дякую, кажуть , коли хтось відкриває двері, і якщо це літня людина з більшою причиною,шкода, що вони не дізнаються, що в школі », «Я хотів би, щоб ти знав слово дякую», «цевідчуває себе восьмим чудом світу», «гроші не дають освіти », «вони сподіваються, якщо тато те саме», «вони збираються сказати: «Ми цього не бачили, ми поспішили і так далі, але дуже примітно, що вони не мають освіти», - написали вони.

Саме тоді артистка прокоментувала інтерв'ю на каналі YouTube під назвоюCheleando con las estrellass свою версію ситуації, вже згаданої вище.

La cantante fue atacada por no agradecer a una persona de la tercera edad. (@angela_aguilar_ / Tik tok: maguivelasquez0)

Ангела повідомила, що людина, яка з'явилася на відео, є знайомим з дитинства і навіть працівником сім'ї, оскільки він є водієм Агілар.

«Ви хочете знати, хто такий старий? Язнав, що старий з двох років, його звуть Тіто, він все життя був водієм сім'ї Агілар», - сказав він.

Тож вона підтвердила, що це акт, який був виведений з контексту і припустив, що це вчення для неї в її житті: «Я також навчився не робити хороших речей, які здаються поганими, тобто у мене справді є мільйон деталей цієї людини, тому що він дбав про мене все життя, і завдяки йому я приїжджаю додому в цілості й схоронності щовечора, і завдяки йому він дійсно допоміг мені у багатьох речах», - додав молодий співак.

La joven confirmó que estos altercados han traído diversas lecciones a su vida. (Foto: Instagram)

Крім того, він уточнив тему, що жив в одній з паленк своєї екскурсії, де зазнав невеликого інциденту, оскільки його спідниця відпала, коли він вийшов на сцену.

«Мій інженер монітора наступив на мою спідницю, коли я піднімався на сцену,коли я ступив на спідницю, моя спідниця відірвалася, і я носив джинси вниз», тому він запевнив, що Це був просто нещасний випадок, однак він натякнув на те, що ЗМІ говорили лише про погане, а не те, що той день був його першим паленке в Леоні Гуанахуато.

Нарешті, після допиту про свою професійну кар'єру, Анжела поділилася своїм баченням себе в майбутньому, зазначивши, що вона хотіла б взяти свою музику в різні країни.

Під час туру під назвою «Mexicana Enamorada» солістка зазнала невдачі, коли вона почала зі своєю піснею на одному зі своїх концертів, коли вийшла на сцену без спідниці.

«Я думаю, що я хотів би провести тур по Європі, з Ярипео. Ядумаю, що люди світу повинні знати більше про красу Мексики, я думаю, що іноді існує неправильне тлумачення того, що таке Мексика, я думаю, що ярипео знаходиться поза нами як художники, і це не те, як коні, група, шаррерія, бики, тобто все, що набагато більше», він зізналися.

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