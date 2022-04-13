Вони виявили, що три тіла спалені і кинуті на ділянці шосе Чіапас

Imagen de archivo. Un soldado hace guardia durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas mientras transitan por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo, México. 24 de agosto de 2021. REUTERS/Daniel Becerril

12 квітня елементи Генерального прокурора штату (FGE) Чіапас виявили три тіла, спалені та занедбані на ділянці шосе в муніципалітеті Арріага.

В результаті орган повідомив, що відкрито слідчий комплект за злочини кваліфікованого вбивства , скоєного проти невстановлених жертв.

За даними місцевих ЗМІ, тіла були нанизані на 8 метрів вниз по асфальтовій стрічці. Однаквони заперечували, що будь-який з трьох померлих мав повідомлення про зниклих без вісті.

Після звіту про знахідку елементи Спеціалізованої поліції та експертних служб прибули на місце події в кілометрі 33+100, на шосе Арріага-Туксла, щоб оточити його та знайти знаки для уточнення фактів.

Тим часом органи були передані судово-медичній службі (Semefo) для здійснення некропсії права та вилучення зразків для ідентифікації генетичних профілів.

los cadáveres se encontraban varados a 8 metros hacia abajo de la cinta asfáltica. (Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez | Margarito Pérez

12 квітня президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) припустив скорочення вбивств на 3,5% під час його адміністрації. Незважаючи на це, він визнав, що «може зайняти більше часу», щоб утихомирити країну.

Це тому, що його адміністрація перевищила цифру в 100 000 вбивств посередині періодууправління, який перевищує той, що зафіксовано в мандатіЕнріке Пенья Ньєто(2012-2018) таФеліпе Кальдерона(2006-2012). Однак тенденція навмисного вбивства трохи знизилася.

У цьому контексті на шість суб'єктів припадає 50% незначних навмисних вбивств за перші два місяці 2022 року: Мічоакан, Гуанахуато, Нижня Каліфорнія, штат Мексика, Халіско та Чихуахуа; суб'єкти, в яких були свідками жорстоких різанин.

Однак розмежування поза списком також зафіксували демонстрації, які підтримують кризу безпеки, такі як Герреро, де знаходилися п'ять тіл знайшли. міжобезголовленими в кріслах і багажником таксі в Хучітані.

Vivienda donde ocurrió el asesinato de una familia en Tultepec (Foto: Twitter@EdomexRed)

Під сумнів за цим сценарієм Лопес Обрадор заявив, що 75% умисних вбивств , зафіксованих в країні, пов'язані з організованою злочинністю, як окреслити розслідування вбивства сім'ї з восьми (чотирьох неповнолітніх) в Тултепеку, Едомекс.

Експерти, що обробляли місце злочину, виявили на місці події більше 30 кульових оболонок і сумку з капсулами, що містять підозрюваний кокаїн. Один з померлих зумів пережити напад і був доставлений в лікарню Вісенте Віллада, де про неї повідомили в делікатному стані. Однак через кілька хвилин його смерть була оголошена.

На момент прибуття в колонію Ла-Каньяда мексиканська влада знайшла сім тіл з пострілом де благодать.

Управління Генерального прокурора юстиції (FGJ) штату Мексика зосередило свої розслідування на батька сім'ї, ідентифікованийяк Джонатан Улізес, тому що вони підозрюють, що чотири чоловіки, які прибули на двох мотоциклах до сім'ї будинок збиралися слідом за ним стягнути борг за обіг наркотиків.

Розслідування, які слідували за різаниною, показали, що 22-річний Джонатан був частиною групи нарко-нудистів, що діяли в цьому районі.

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