«Рік мого випускного»: Повстанець Вілсон як вболівальник, який повертається до школи після 20 років

«Рік мого випускного» («Старший рік»), новий фільм Ребела Вілсона, який надходить на Netflix 13 травня. (Netflix)

13 травня на Netflix вийде фільм « Рік мого випускного» ( Старший рік), в якій знялася австралійська актриса Ребель Вілсон ( Ідеальний ритм), а режисер Алекс Хардкасл ( Грейс та Френкі). Фільм починається в 2002 році і розповідає історію Стефані Конвей (Вілсон), підлітка, який входить до групи черлідингу її школи, капітаном якої вона є. Дівчина - класична популярна дівчина: вона користується повагою кожного, вона зустрічається з милим хлопчиком, який грає у футбольній команді, і все, здається, працює і добре працює. Але в її житті станеться щось трагічне: посеред акробатики, де вони утворюють людську піраміду, молода жінка падає на підлогу, не тримаючи її і залишається в комі.

Хоча їй вдається залишитися в живих, молода обіцянка середньої школи залишається підключеною до машин у майже вегетативному стані, поки після 20 років вона не прокинеться. Далеко не той образ 17-річного підлітка, молода жінка зараз, у 2022 році, 37-річною жінкою. Але як вона може взяти на себе цю нову роль для дорослих, якщо її остання пам'ять - це те, що вона є підлітком?

Це пропозиція Року мого випускного: повернення цієї жінки до шкільних днів, яка переслідує ідею закінчити свій старший рік і збирається на випускний вечір, щоб відновити свою корону королеви випускного вечора. Смішні ситуації будуть відбуватися одна за одною, коли Стеф усвідомлює всі зміни, які відбулися в роки, коли вона перебувала в комі. Наприклад, він здивований, коли виявляє, що вже є 9 версій фільму « Форсаж», і коли він знаходить обкладинку журналу з Леді Гагою, він помиляється з Мадонною.

Повернення до школи, де Стефані відвідувала на початку 2000 року, стане входом у новий світ для молодого дорослого. З новими способами зв'язування і різними правилами співіснування фільм намагається показати, що минулий час не завжди краще, а навпаки. Таким чином, ця дівчина буде намагатися пристосуватися до цього нового порядку, а тим часом вона спробує знайти своє справжнє Я. Комедія, щоб насолодитися та добре провести час, яка зв'яже нас із тими класичними фільмами дев'яностих років.

Супроводжуючи Вілсона, класичної актриси комедій дев'яностих років, Алісію Сільверстоун, в головній ролі Немає ідеї (Clueless), Джастін Хартлі( Це ми ), Зоя Чао( Afterparty, Love Life ), Кріс Парнелл( Бруклін дев'ять-дев'ять ), Джеремі Рей Тейлор( IT ), Ангурі Райс, яка грає Стефані у підлітковому віці (Людина-павук: Ні додому), і Мері Холланд (найщасливіший сезон).

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