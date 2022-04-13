США запевнили, що російський режим посилив агресивний і репресивний характер

U.S. State Department spokesperson Ned Price speaks during a news conference in Washington, U.S. March 10, 2022. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

Сполучені Штати запевнили, що Москва посилила агресивний характер за межами своїх кордонів та репресивний характер у них в рамках адміністративного арешту російського опозиційного лідера Володимира Кара-Мурзи, якого в понеділок заарештували за непокору поліцейській владі.

«Це не ті дії уряду, яка впевнена. Це дії уряду, режиму, який є принципово небезпечним», - заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс на прес-конференції.

Таким чином, він зазначив, що російський режим «не бажає дозволяти своєму народові робити те, що є правом кожного народу скрізь: висловлювати свій протест, мирно йти, формувати асоціації, висловлювати свій голос і свою вільну волю».

Прайс підтвердив, що вони закликали Росію «припинити зловживати репресивними законами проти власних громадян, ненасильницьких протестувальників або мирних протестувальників», які нічого не роблять, крім мирно виступають за свої права.

«Російський народ, і це ключовий момент, як і люди скрізь, мають право вільно говорити, формувати мирні об'єднання, здійснювати свою свободу вираження поглядів і щоб їхні голоси почули через вільні і чесні вибори», - сказав Прайс.

Прес-секретар Держдепу також нагадав про арешт російського опонента Олексія Навального, а також тисяч людей, які вийшли на вулиці, щоб протестувати його арешт або протести проти війни в Україні.

El opositor ruso Alexei Navalny REUTERS

Тим часом президент США Джо Байден звинуватив свого російського колеги Володимира Путіна у здійсненні «геноциду» в Україні, вперше він використав це слово для опису ситуації в країні, вяку вторгнулася Москвою.

«Так, я назвав це геноцидом», - сказав Байден журналістам, які подорожували з ним до Айова, через кілька годин після того, як він вжив термін промову, присвячену боротьбі з інфляцією.

«Стає все більш зрозуміло, що Путін просто намагається стерти саму ідею бути українським», - сказав лідер США.

Байден уточнив, що останнє слово щодо Росії буде триматися судами у визначенні того, чи є геноцид дії в пострадянській республіці, які включають докази звірств, вчинених проти цивільних осіб.

«Нехай юристи вирішують, кваліфікується вона як така чи ні, але мені здається, що це робить», - сказав він. «Докази накопичуються».

«Більше доказів виходить із (...) жахливих речей, які росіяни зробили в Україні». І «давайте знати» все більше і більше «про спустошення».

(З інформацією від Europa Press)

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