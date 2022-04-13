Опозиція попросила поставити під сумнів прем'єра Перу про комендантську годину в Лімі

Опозиційнізаконодавці представили у вівторок клопотання про інтерпелляцію для прем'єр-міністра Перу Анібала Торреса та міністра внутрішніх справ Альфонсо Чаваррі , які будуть окремо поставлені під сумнів щодо рішення уряду ухвалити комендантську годину в Лімі та Кальяо 5 квітня на тлі кризового політичного та соціального впливу впливаючи на країну, повідомляють місцеві ЗМІ.

Ліберальнийзаконодавець Флор Пабло виступив з клопотанням оскаржити Торреса з підписанням конгресменів з Acción Popular, Fuerza Popular, Хунтос Пор Перу, Сомос Перу, Аванза Пайс, Народне оновлення та партії Морадо, сказав RPP Noticias.

Пабло зазначив, що пропонується відповісти Торрес з причин, які призвели до впорядкування обов'язкової соціальної іммобілізації та дій уряду під час соціальних протестів.

«Ми не хочемо ухвалювати таке рішення, тому що ув'язнення понад 9 мільйонів громадян є абсолютно серйозним фактом, оскільки воно обмежує свободи і права», - заявила конгресмен у заявах, цитованих РПП.

Він додав, що прем'єр-міністра також просять відповісти на розслідування смертей громадян «внаслідок соціальних потрясінь» та за тітравми, що виникли під час подій.

La legisladora liberal Flor Pablo

Паблозаявив, що сподівається, що дебати щодо руху відбудуться під час пленарного засідання, яке скликається після наступного тижня представництва законодавців.

У вівторок лівий парламентар Сігрід Базан також подав клопотання про виклик міністру Чаваррі для поліцейських дій під час протестів через зупинку транспорту країни та комендантську годину, яку було указано в Лімі та Кальяо, повідомляє газета La República.

Базан та конгресмени, які підписали цю пропозицію, запевнили, що Міністерство внутрішніх справ не виконало свого завдання щодо гарантування публічного миру та порядку, оскільки в країні відбулися демонстрації, які призвели до грабежу та нападів на державні та приватні приміщення.

Уряд Перу був жорстко критикований минулого тижня, коли він оголосив надзвичайний стан та комендантську годину в Лімі та Кальяо у відповідь на національний страйк перевізників через збільшення цін на паливо.

Протягом цього дня тисячі громадян вийшли на вулиці столиці і оскаржили захід, який спочатку довелося продовжити на 22 години, але Кастільо підняв його раніше, даючи пояснення Конгресу.

У понеділок опозиційний конгресмен Патрісія Чирінос також подала конституційну скаргу на президента Перу Педро Кастільо, якого вона звинуватила у «нападі на свободу мільйонів» громадян, оголосивши комендантську годину у відповідь на відключення перевізників.

(З інформацією від EFE)

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