Удар в обличчя, який Френк Фабра отримав в середині матчу «Копа Лібертадорес»

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Boca Juniors v Always Ready - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - April 12, 2022. Boca Juniors' Frank Fabra in action with Always Ready's Marc Enoumba REUTERS/Agustin Marcarian

БокаХуніорс обігравЗавжди готовий 2-0 за другу дату групи Е Копа Лібертадорес. «Ксенейз» виграв двома голами від Даріо Бенедетто, і ці три очки є життєво важливими для команди Себастьяна Баттальї, яка поступилася в дебюті Депортіво Калі. Однак у матчі головними героями були важкі записи болівійців, навіть сильно напали на Френка Фабру на його обличчя.

В кінці першого тайму спалахнув розбитий бій в результаті насильницького удару Родріго Рамалло в обличчя колумбійської правозахисника. Уругвайський арбітр Густаво Техера вигнав болівійського футболіста за насильницьку поведінку, в той час як він закликав Гастона Авілу та Даріо Бенедетто за боротьбу з суперниками.

З самого початку матч був дуже спірним і фрикційним. Болівійськийакторський склад мав грубу гру, а духи піднялися в La Bombonera . Було багато роздвоєних п'єс з сильною ногою. Тертя було постійним.

Але поєдинок відчувався з великою інтенсивністю також поза судом, оскільки відвідуваний тренер Едуардо Віллегас такожпобачив червоний на початку доповнення для протесту проти лінійника, а арбітр вважав, що його не поважають його помічника.

БокаХуніорс взяв на себе лідерство, але знайшов команду сильною у фізичному. Мета Піпи Бенедетто дала місцевому душевному спокою, який потім прагнув розширити різницю і мав неповнолітнього Екеквіеля Зебаллоса однією зі своїх фігур, оскільки він породив небезпеку своєю рухливістю під час нападу і фактично надав допомогу танто ксенезізіруйте .

У другому таймі Бока Хуніорс, з однією людиною, було більше просторів, щоб забити те саме, а інший, який мав хороші показники, був Едуардо Сальвіо, який прагне відновити виступ, який він мав після прибуття в клуб у 2019 році. Після його серйозної травми - розриву передньої хрестоподібної зв'язки - в березні 2021 року він повернувся через вісім місяців.

Після поразки в першому матчі проти «Депортіво Калі» команді під керівництвом Себастьяна Батталья потрібна була перемога, щоб мати можливість оселитися в цьому районі, що навіть з тих пір, як його суперник у вівторок побив Коринтян вдома в перший день. Бразильці та колумбійці зустрінуться цієї середи, 13 квітня, о 19:00 у Сан-Паулу.

Цим тріумфом Бока Хуніорс досяг лінії Завжди готові та Депортіво Калі, поки що всі три з однаковим рахунком. Наступний матч для тих, хто очолює Батталья, відбудеться у вівторок, 26 квітня проти Коринтян у Бразилії.

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