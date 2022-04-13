«Кардашяни»: що відомо про повернення світського життя в реаліті-шоу Star+?

Це офіційний трейлер для «Кардашян», з відкритими зізнаннями членів сім'ї. (Хулу/Зоря плюс)

Закінчення Підтримуючи кардашянців відкрила нову еру для родини Кардашян/Дженнер. Під назвою « Кардашян» знаменитості Кім, Куртні, Хлоя, Кендалл, Кайлі та Кріс відзначають своє повернення телебачення вперше в ексклюзивному форматі потокового сервісу. Американська платформа Hulu проведе це нове реаліті-шоу, і в Латинській Америці епізоди будуть доступні через Star+ .

У червні 2021 року маленький екран попрощався з сімейним кланом, але незабаром було оголошено, що майже всі учасники оригінальної програми повернуться, щоб продовжувати розповідати деталі свого особистого та професійного життя. Однак відомо, що все сильно змінилося в житті цих впливових та підприємців всього за кілька місяців.

ДрамаКім, Піт і Каньє і більше, ніж ми побачимо в Кардашян

КімКардашян подала на розлучення з репером і колишнім кандидатом в президентиКаньє Веста перед непоправною шлюбною кризою, яка загрожувала стабільності його сім'ї. Після їх розколу світський несподівано почав зустрічатися з актором і коміком Пітом Девідсоном . Стосунки були підтверджені фотографіями обох разом, що не влаштовувало співака, і він розпочав серію атак проти свого нинішнього партнера суперечливими публікаціями у своєму профілі в Instagram.

З іншого боку, Куртні Кардашян має найкращий момент у своєму житті після початку романтичних стосунків з барабанщикомТревісом Баркером ; аХлоя Кардашян залишається самотньою після розриву з баскетболістомТрістаном Томпсоном (батьком її дочки Правда), перед обличчям скандалу передбачуваної невірності. З боку Дженнерса Кайл очікує своєї другої дитини, результат її стосунків з Тревісом Скоттом та старшою сестрою Кендалл все ще непохитно у своєму рішенні не мати дітей, щоб продовжувати досягати успіху в модельній кар'єрі.

КрісДженнер, матріарх сім'ї, також знову супроводжуватиме своїх дочок у цій реальній продукції і буде відповідати за те, щоб поділитися деякими секретами з них, такими як щастя Кіма, оскільки вона відновила своє романтичне життя з Девідсоном і залишила минуле з Вестом позаду. Цього разу Кейтлін Дженнер не братиме участі в реаліті-серіалах.

Колимова піде про Star+?

Kardashians дебютує 14 квітня в каталозіHuluдля United Штати, і на Star+ для Латинської Америки . Очікується, що перші епізоди будуть випущені спочатку з метою решти сезону розділити на щотижневі випуски для обох цифрових платформ.

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