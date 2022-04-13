Пісня Calibre 50, яку Гассі Лау склав до Ангели Агілар, і це подарує їхній місячний роман

АнхелаАгілар та Гуссі Лау почали позиціонувати себе як «пару моменту», оскільки після підтвердження своїх романтичних стосунків, і незважаючи на мовчання на тему дочки Пепе Агілара, багато шанувальників співачки висловили підтримку її заручин.

Рене Умберто Лау Ібарра, повне ім'я композитора, був Рене Умберто Лау Ібарра, який продовжив стриману, але важливу кар'єру в мексиканському регіональному жанрі, оскільки після поширення образів, де він виглядає дуже тісно і ласкавим з наймолодшим членом так званого «Агілара» династія», 33-річний був предметом розмови .

Однак те, що привернуло найбільшу увагу і породило змішані коментарі, - це велика різниця у віці між Анжелою та її хлопцем ,Оскільки музикант, а також співачка старше її на 15 років, що призвело до того, що деякі люди бачать стосунки з поганими очима.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Тепер, коли він стрибнув з майже анонімності, щоб бути предметом перевірки в нотатках шоу, повідомлялося, що Gussy вже має плідна кар'єра як лірик для різних та важливих груп у мексиканському регіоналі .

Насправді той, хто народився в Мокоріто, Сіналоа, співпрацював зі своїм талантом для таких художників, як Grupo Firme, Christian Nodal, Los de la noria, Хуліон Альваресі навіть із самою Анжелою Агілар, з якою вона працювала над хіт-піснею Там, де вони бачать мене.

По траєкторії чоловіка, сина мексиканської матері та корейського батька, Хосе Мануель Фігероа нещодавно позбувся лестощів і поділився тим, що він дуже захоплюється своєю роботою, над іншими музикантами, які також присвячують себе виробництву музичних тем, орієнтованих на мексиканський регіон:

«Ви єдиний композитор, якому я заздрю сьогодні, ви великий композитор, і це повинно допомогти вам братові писати крутішіпісні, кращі пісні, набагато кращі пісні, я люблю тебе, я посилаю вам обійми», - сказав син Джоан Себастьян для програми Despierta América.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

Під час своєї участі у програмі, що транслювалася в США, Хосе Мануель виявив, що Гуссі Лау написав спеціальну пісню для своєї дівчини, з якою він висловив у прямому ефірі, він бажає зберегти свої стосунки в галузі приватного життя.

Згідно з програмою, Хосе Мануель виявив, що хлопець Анжели Агілар склав йому з особливою відданістю пісню Míranos ahora , яку грає група Calibre 50 і була випущена нещодавно, 10 березня 2022 року.

Романтична пісня розповідає про залицяння, про які люди не передбачили тривалих стосунків, і в даний час її музичне відео, яке поділилося на YouTube, накопичило понад 5 мільйонів 325 тисяч переглядів.

Calibre 50 le da voz al tema 'Míranos ahora', escrito por el novio de Ángela Aguilar. La canción se incluye en el álbum 'Guerra de poder' (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Це слова пісні, яка грає на музичних платформах голосом Тоні Елізондо, нещодавно випущеного вокаліста Calibre 50.

Звідки вони потрапили

Що я його ніде не бачу

Ті, хто нам сказав

Три-чотири місяці, максимум

Вони збираються тривати





І ось ми ще так закохані

Де ті базіки, де вони хапалися

Подивіться на нас зараз

Я не можу бути щасливішим





Так само, як я обіцяв

Дякую, що довіряєте мені

Подивіться на нас зараз

Вони вже змінили свою думку

Як добре ви обидва виглядаєте

Настільки, що вони сказали «ні»

El compositor ha ganado dos Latin Grammy por sus composiciones para Christian Nodal (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

Однак, аналізуючи пісню, це може свідчити про те, що пара перебуває у стосунках кілька місяців або навіть довше. Цеприпущення суперечить заяві, зробленому композитором при підтвердженні своєї справи з Анжелою, оскільки він запевнив, що лише «на два тижні» почалися залицяння.

Ось як сказав музикант: «Ми почали зустрічатися пару тижнів тому, Пепе погоджується, так і Анеліз,(мати Анжели) вже знає моїх батьків, всі вони знають один одного, це було приватно, поки цей проклятий знімок екрану , який взяв друг».

Що стосується помітної різниці у віці, Гуссі також сказав у своєму прямому ефірі: «Для тих, хто турбує мій вік, шкодуйте моє життя, який злочин, але якщо мій партнер не заперечує, що мені потрібно турбуватися про те, що думає третя сторона», - сказав він.

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