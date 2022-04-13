Найкращі меми, які шутер фараона любові Shady залишив Residente

Більше місяця тому стався бій між Residente та J Balvin , який досяг свого піку з піснею колишнього члена «Calle 13 ′, що породили віралізацію, критику і навіть меми проти колумбійської співачки. Однак інший музикант вийшов на захист реггетонеро, перуанського фараона Love Shady, який випустив «Rip [R] esentido» у вівторок, з сильним повідомленням проти колишнього Calle 13.

У цьому новому синглі перуанський художник Хесус Валле Чоке, більш відомий як Faraón Love Shady віє в пуерторіканці з посиланням на кошик для хот-догів, який служив для того, щоб Residente знущатися над колумбійським реггетонеро.

«Фараон Любов Тінистий приїхав, щоб зламати його до образливих. У цьому бутерброді з ковбасою все варте, ви не все, продаєте себе за токен», чутно в частині пісні.

«У минулому ви говорили, що ви аутистипросто прикрити свій комуністичний фанатизм. Я знаю, що в глибині душі ти також расист, пам'ятайте, що Чавес також був терористом. Вам не соромно, що вам з такою кількістю призів доведеться кинути Балвіна, це не геній», - додає він у репі.

Відео, в якому Pharaoh Love Shady присвячує кілька строф колишньому вокалісту Calle 13, тепер доступне на YouTube і вже накопичило понад 860 000 переглядів поки що.

УНЬОГО БУЛА ХОРОША РЕАКЦІЯ СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Перуанський рахунок, що залишився поза контекстом, видав думку «Фараон Любов Тіньовий щойно поховав комуністичного жителя живим. Великий, Господь фараон», був його постом.

Користувач Twitter Альваро Техада сказав наступне. «Я не шанувальник фараона Love Shady, але в цій перестрілці він розповів Residente всі свої істини. «У минулому ви говорили, що ви аутисти, просто щоб прикрити свій комуністичний фанатизм «пам'ятайте, що Чавес також був терористом. Ви ставите обличчя для бідних, але живете, як багата людина».

ПОДИВІТЬСЯНА МЕМИ, ЗАЛИШЕНІ ПІСНЕЮ

Los mejores memes que dejó la tiradera de Faraón Love Shady a Residente





Мемибули в тренді в соціальних мережах

Los mejores memes que dejó la tiradera de Faraón Love Shady a Residente

Фараон Любов Тінистий довів, що реп - це його річ

Los mejores memes que dejó la tiradera de Faraón Love Shady a Residente

Як ви пам'ятаєте, перуанський фараон Love Shady висловив свою повну незгоду з «тірадером», що Residente змусив залишити художника погано зупинився колумбієць. Факт контекстуалізується, коли вийшли 29-ї сесії BZRP, де Рене Перес розкрив свій гнів проти того, хто колись був його другом.

ФараонLove Shady показав свою підтримку Дж. Балвіна

А з виходом пісні Residente, де він нібито нападав на Дж. Балвіна, про це висловилися різні національні та міжнародні артисти і надали свою підтримку колумбійській співачці. Це було у випадку з фараоном Love Shady, який заохочував його через соціальні медіа.

«Балвін не дозволяйте собі (...) Якщо він міг це зробити, ви теж можете це зробити. Щоб не піти», - написав фараон у своїй історії в Instagram. Як ви пам'ятаєте, перекладач «In da Guetto», написав перекладач з Арекіпи.

Faraón Love Shady mostró su apoyo a J Balvin

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