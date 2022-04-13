Тессі Лінда підтверджує, що Нестор Віллануева зустрічався з нею під час плачу по телебаченню за Florcita Polo

Після того, як Флорсіта Поло оголосила у заяві, що її шлюб з Нестором Вільянуевою підійшов до кінця, кумбіамберо з'явився в різних телевізійні програми запевняють, що він все ще любить свою дружину і що він побажав повернути свою сім'ю.

Однак, за словами танцівниці Тессі Лінди, під час час, коли співачка Кумбії з'явилася на телебаченні, яка хоче примиритися зі своєю нерухомою дружиною, вона отримала повідомлення від Нестора, розповідаючи їй, що він її любить і що він збирається боротися за роман, який вони починали.

Під час допиту Магалії Медінитанцівниця вказала, що це сталося в лютому, і що в усі часи кумбіамберо говорив їй, що він розлучений і що він не має наміру повертатися до Флорсіти Поло.

Крім того, вона сказала, що в той час вона їй вірила, бо знали один одного роками. « Нестор - дуже ввічливий хлопець, який знає, як переконати людей, він не жертвував мене або нічого, тому що я також зробив помилку, я не повинен йому вірити », - сказав він.

В інтерв'ю, яке вона мала на шоу Magaly Tv: La firme, Тессі Ліндатакож показала кілька високовольтних повідомлень, якими вона поділилася з Нестором Віллануевою, коли вони зустрічалися, в яких вона попросила його побачити його для обіймів і сну в будинку свого друга.

В інший час танцівниця припустила, що зробила помилку, вважаючи, що все, що сказала їй співачка, це, не уявляючи, що це впливає на сім'ю та Флорсіту Поло, яка в різних випадках виходила плаче з проханням припинити залучати свого ще чоловіка.

« Я тут, щоб визнати, що я помилився; але у мене є штани, щоб визнати, що я їх зробив », - сказав він у присутності Сузі Діас, яка також прийшла до програми, щоб зробити деякі коментарі з цього питання.

Нарешті, Тессі Лінда зазначила, що вона прийняла рішення залишити Нестора Віллануева , коли побачила, як він плаче по телебаченню, сказавши, що він готовий повернути свою сім'ю.

«Я захопився певними речами. Я повірив йому те, що він говорить мені до тих пір, поки ми теж знали один одного. Вінзавжди був один. Він завжди дзвонив мені. В один момент я подумав, що це правда, що він розлучений . Після того, як він заявив, що збирається повернути свою сім'ю, саме тоді я вирішив триматися подалі», - сказав він.

Тессі Лінда зазначила, що в якийсь момент вона вірила в слова Нестора Віллануева, яка сказала їй, що не повернеться до Флорсіти Поло одна.

СКІЛЬКИНЕСТОР ВІЛЛАНУЕВА ПЕРЕХОДИТЬ ВІД PENSIÓN ДО СВОЇХ ДІТЕЙ?

За словами Сьюзі Діас, Нестор Віллануевадотримується утримання своїх маленьких, але вона витратила б досить низьку суму грошей, оскільки, за словами колишнього конгресмена, загалом вона дає лише 100 підошов на тиждень.

Колишня ведета також вказувала, що можливість примирення між співаком і його дочкою Флорцитою повністю виключена після того, як стало відомо, що він невірний не один раз, тому кумбіамберо зручно підписати розлучення за взаємною згодою.

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