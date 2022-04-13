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Середа 13 Квітень 2022
Україна

Сузі Діас стикається з Тессі Ліндою після того, як виявила, що Нестор Віллануева невірний Флорсіті Поло з нею

Колишня ведетта Сузі Діас не вагалася зіткнутися з танцюристом, розповівши, що Нестор Віллануева шукав її, коли плакала і попросила дочки пробачення.

Newsroom Infobae

13 Квітень 2022

Сузі Діас виступила на шоу Магалі Медіна після танцівниці Тессі Лінда підтвердила, що Нестор Віллануева невірний Флорсіті Полоз нею. Колишній конгресмен почав зав'язувати речі і зазначила, що тепер вона розуміє, чому співачка більше не хоче бути інтимною з дочкою. Так само він не вагаючись стикався з молодою жінкою, зазначивши, що, хоча це правда, він каже, що не хоче оголюватися, він бачить її у всіх телевізійних програмах, що розповідають її історію.

Цього вівторка, 12 квітня, Тессі Лінда спілкувалася через прямий зв'язок з програмою Magaly TV La Firme. Тут жінка запевнила, що за час, коли співачка кумбії з'явилася на телебаченні, прагнучи примиритися зі своєю нерухомою дружиною, Нестор надіслав свої повідомлення, в яких розповідав їй, що він її любить і що збирається боротися за стосунки, які вони починали.

«Я тут, щоб визнати, що я зробив помилку; але у мене є штани добре, щоб визнати, що я їх зробив», - сказала танцівниця, яка зіткнулася з Сузі Діаз.

Уважно вислухавши, молода жінка спочатку запитала її, де вона живе, адже батько онуків багато їздив в Лос Олівос.

«Багато хто з мене поїхав до Лос-Олівоса під приводом ходити в пральню, маючи пральню в Мірафлорес, я поїхав до Лос-Олівоса. Тепер все збігається», - пояснила блондинка, яка не отримала відповіді від танцюриста, оскільки це було щось приватне.

Зіткнувшись з цим, блондинка не мовчала і зробила сильне зізнання про близькість єдиної дочки.

«Тепер я розумію, чому я не займався технічним обслуговуванням на Флор», - сказала здивована блондинка. «Як відбувається утримання Флор? О, Суси», - запитав журналіст зі сміхом. Дуже пухнаста з кістками блондинка пояснила: «Він не виконував своїх подружніх зобов'язань місяцями, і він був весь гіркий, ревнивий».

Сузі Діас стикається з Тессі Ліндою на шоу Magaly Medina. Крім того, вона вказала, що вже зрозуміла, чому її дочка більше не інтимна зі співачкою,

Як ви пам'ятаєте, у грудні Нестор пройшов усі телевізійні програми, вказуючи на те, що він хоче боротися за Флорсіту, однак Тессі каже, що в цю дату він мав роман з кумбіамберо. Вона вказує на те, що він шукає її і сказав їй, що не хоче повертатися до дочки Сузі Діаз, але побачивши, що він плакав за нею по телебаченню і навіть попросив її відновити свою сім'ю, вона вирішила закінчити його.

«Я захопився певними речами. Я повірив йому те, що він говорить мені до тих пір, поки ми теж знали один одного. Він завжди був один. Він завжди дзвонив мені. В один момент я подумав, що це правда, що він розлучений. Після того, як він заявив, що збирається повернути свою сім'ю, саме тоді я вирішив піти», - сказав він.

Він навіть зазначив, що я більше не говорю про неї. «Я запитав (Нестор), будь ласка, більше не називати мене, тому що я не добре провів час», - сказала танцівниця. Ці слова активізували exvedette, який швидко відповів: «Це не здається, тому що я бачу, як ви гуляєте по всіх каналах... покажіть, що я дивлюся, я бачу, що ти танцюєш з усією вашою групою».

Враховуючи це, молода жінка уточнила, що вона з'являється не на всіх каналах, і що вона це робить, тому що вона танцюрист і є її джерелом роботи. «А чому Нестор відмовляє вам?» ,запитав він. «Тому що чоловіки брехуни, маам. Чому ти відмовляєшся від мене? Запитайте його», - відповів він .

В інший час Сузі ще раз зауважила, що ставлення Нестора Вільянуева завдає психологічної шкоди у Florcita Polo. «Моя дочка страждає, я не бачу її добре. Це психологічне насильство», - підсумував він.

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