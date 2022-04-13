Сузі Діас стикається з Тессі Ліндою після того, як виявила, що Нестор Віллануева невірний Флорсіті Поло з нею

Сузі Діас виступила на шоу Магалі Медіна після танцівниці Тессі Лінда підтвердила, що Нестор Віллануева невірний Флорсіті Полоз нею. Колишній конгресмен почав зав'язувати речі і зазначила, що тепер вона розуміє, чому співачка більше не хоче бути інтимною з дочкою. Так само він не вагаючись стикався з молодою жінкою, зазначивши, що, хоча це правда, він каже, що не хоче оголюватися, він бачить її у всіх телевізійних програмах, що розповідають її історію.

Цього вівторка, 12 квітня, Тессі Лінда спілкувалася через прямий зв'язок з програмою Magaly TV La Firme. Тут жінка запевнила, що за час, коли співачка кумбії з'явилася на телебаченні, прагнучи примиритися зі своєю нерухомою дружиною, Нестор надіслав свої повідомлення, в яких розповідав їй, що він її любить і що збирається боротися за стосунки, які вони починали.

«Я тут, щоб визнати, що я зробив помилку; але у мене є штани добре, щоб визнати, що я їх зробив», - сказала танцівниця, яка зіткнулася з Сузі Діаз.

Уважно вислухавши, молода жінка спочатку запитала її, де вона живе, адже батько онуків багато їздив в Лос Олівос.

«Багато хто з мене поїхав до Лос-Олівоса під приводом ходити в пральню, маючи пральню в Мірафлорес, я поїхав до Лос-Олівоса. Тепер все збігається», - пояснила блондинка, яка не отримала відповіді від танцюриста, оскільки це було щось приватне.

Зіткнувшись з цим, блондинка не мовчала і зробила сильне зізнання про близькість єдиної дочки.

«Тепер я розумію, чому я не займався технічним обслуговуванням на Флор», - сказала здивована блондинка. «Як відбувається утримання Флор? О, Суси», - запитав журналіст зі сміхом. Дуже пухнаста з кістками блондинка пояснила: «Він не виконував своїх подружніх зобов'язань місяцями, і він був весь гіркий, ревнивий».

Сузі Діас стикається з Тессі Ліндою на шоу Magaly Medina. Крім того, вона вказала, що вже зрозуміла, чому її дочка більше не інтимна зі співачкою,

Як ви пам'ятаєте, у грудні Нестор пройшов усі телевізійні програми, вказуючи на те, що він хоче боротися за Флорсіту, однак Тессі каже, що в цю дату він мав роман з кумбіамберо. Вона вказує на те, що він шукає її і сказав їй, що не хоче повертатися до дочки Сузі Діаз, але побачивши, що він плакав за нею по телебаченню і навіть попросив її відновити свою сім'ю, вона вирішила закінчити його.

«Я захопився певними речами. Я повірив йому те, що він говорить мені до тих пір, поки ми теж знали один одного. Він завжди був один. Він завжди дзвонив мені. В один момент я подумав, що це правда, що він розлучений. Після того, як він заявив, що збирається повернути свою сім'ю, саме тоді я вирішив піти», - сказав він.

Він навіть зазначив, що я більше не говорю про неї. «Я запитав (Нестор), будь ласка, більше не називати мене, тому що я не добре провів час», - сказала танцівниця. Ці слова активізували exvedette, який швидко відповів: «Це не здається, тому що я бачу, як ви гуляєте по всіх каналах... покажіть, що я дивлюся, я бачу, що ти танцюєш з усією вашою групою».

Враховуючи це, молода жінка уточнила, що вона з'являється не на всіх каналах, і що вона це робить, тому що вона танцюрист і є її джерелом роботи. «А чому Нестор відмовляє вам?» ,запитав він. «Тому що чоловіки брехуни, маам. Чому ти відмовляєшся від мене? Запитайте його», - відповів він .

В інший час Сузі ще раз зауважила, що ставлення Нестора Вільянуева завдає психологічної шкоди у Florcita Polo. «Моя дочка страждає, я не бачу її добре. Це психологічне насильство», - підсумував він.

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