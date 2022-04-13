Sunedu надає ще один рік роботи неліцензованим університетам

Національний наглядовий за вищою освітою (Сунеду) наказав, щобуніверситети та аспіранти, до яких відмовилисявід ліцензії, що у них закінчився термін припинення і що вони не досягли виняткового продовження їх припинення діяльності, може підтримувати свою роботу протягом максимального терміну в один рік.

Відповідно до Резолюції Директорської ради 030-2022-SUNEDU/CD, яка була опублікована цього вівторка в офіційній газеті El Peruano, для цього розширення, університети та школи з відмовою ліцензії повинні повідомити Сунеду про реєстрацію своїх учнів та угоди, з якими вони мають інші університети, щоб продовжити трансферти.

Наглядач Сунеду Освальдо Зегаррарозмовляв з RPP і сказав, що запропонований захід передбачає, що університети, термін закриття яких становить лише 2-3 місяці, можуть продовжувати надавати свої освітні послуги до одного року. Причина, яку він згадує, полягає в тому, щоб допомогти студентам, які перебувають на межі закінчення, щоб вони могли завершити навчання та тим, хто постраждав від пандемії.

«Для нас вища мета студента — це фундаментальна річ, незалежно від інститутів. Сунеду, в процесі раціональності, вважає, що ми повинні відвідувати його. Є понад вісім тисяч студентів, які виграють від цього заходу», - сказав Зегарра.

Foto: Minedu

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Зегарра уточнив , що молоді люди, які закінчують ці університети з вичерпаними ліцензіями, не матимуть проблем з отриманням наукових ступенів , як тільки вони закінчать навчання.

«У плані припинення, як тільки вони закриють свою академічну діяльність, університет зобов'язаний протягом 24 місяців дати свої наукові ступені, щоб молоді люди могли закінчити свої дисертації та робочі проекти. Все це контролюється і, якщо вони не дотримуються цих умов, вони потрапляють в санкціонування адміністративного провадження із залученими штрафами. Нажаль, це має бути так, ми не можемо скоротити таку можливість (молодь)», - попередив він.

УНІВЕРСИТЕТИАВТОНОМ

Протягом багатьох років Конгрес Республіки створив кілька законопроектів на користь неліцензованих університетів Перу. Таким же чином, у лютому цього року було затверджено закон, який пропонує відновити автономію та інституційність перуанських університетів, шляхом модифікації Ради директорів Сунеду.

Наприкінці березня голосування знову було прийнято за цим заходом, оскільки конгресмен Фіолетової партії Флор Пабло попросив переглянути перше голосування, але це було відмовлено більшістю парламенту. В даний час рада директорів Сунеду складатиметься з двох представників державних університетів, один з приватних університетів, один з Concytec, один від Sineace, один з Minedu та інший від Ради деканів професійних асоціацій Перу.

Також встановлено, що виконроб Сунеду обирається з числа його представницьких членів. Представники університетів, що входять до складу ради директорів, будуть обрані за національним викликом ректорами університету, при цьому термін прийому заявок в обох випадках становить 30 робочих днів.

У затвердженому правилі також зазначено, що члени цієї ради обираються на трирічний термін і переобрання не відбувається.

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