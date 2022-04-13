«Спортивний Кристал» протестує проти Конмебола через суперечливе арбітражне рішення на користь Католицького університету

Мортифікований! Саме так вони почуваються в клубі « Спортинг Кристал » після того, що сталося в Копа Лібертадорес, і це не дивно, оскільки целести прив'язали 1-1 до ОднакУніверсідад Католіка в Сантьяго в останні хвилини відбулася суперечлива п'єса, яка вплинула на рахунок.

Що сталося? Буває, що уругвайський арбітр Леодан Гонсалес, в « Спортинг Кристал » протиУніверсідада Католікина другу дату групи H Копа Лібертадорес, взяв неіснуючу руку від Персі Лізи в районі неба. Таким чином, пенальті Фернандо Зампедрі забив гол перемоги для місцевих жителів, і це рішення породило заворушення в небесній директиві.

І все почалося на 91-й хвилині, коли на початку кута арбітр матчу уругвай Леодан Гонсалес сприймав руку Персі Лізи після заголовка в районі НеуенПаса Аргентини, який, ймовірно, врятував не тільки свою команду, але й керівника його тренера, також критикував Крістіан Паулуччі .

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СпортингКристал подав скаргу на найвищу особу в південноамериканському футболі, заявивши про свою «гучну розбіжність» та «сильний протест», оскільки «було накладено кримінальне покарання» проти «Спортинг Кристал» після чіткого використання руки гравця з команди суперника».

Для Sporting Cristal, штраф, прийнятий на користь Універсідада Католіки, був «арбітражним рішенням», що означає велику шкоду його установі, оскільки йому було пред'явлено штраф проти нього, який закінчився воротом чилійця команда дає йому три очки матчу.

Окрім вираження своєї позиції та підвищення голосу протесту, неосяжна директива вимагала «вжити відповідних заходів та надати необхідні санкції арбітражній команді, яка відповідала», оскільки їм зрозуміло, що вони не зможуть повернути точки, які вони вважають вони втратили, але прагнуть закласти фундамент на майбутнє.

Мета заяви, на думку перуанської команди, полягає в тому, що такий тип ситуації не повториться знову заради «заради південноамериканського футболу».

Sporting Cristal protesta ante Conmebol por el polémico fallo arbitral a favor de la U. Católica

Нарешті, команда на чолі з Роберто Москерою попросила використовувати VAR з початку найвищих південноамериканських змагань, щоб не «робити грубих помилок масштабу того, що сталося». Запитбув оприлюднений через їхні соціальні мережі і підписав президент Джоел Раффо Ольчезе.

Колинаступний матч «Спортинг Кристал» для Копа Лібертадорес?

Спортивний Cristal відвідає другий візит до Копа Лібертадорес і зіграє проти Талерес-де-Кордова, наступного вівторка, 26 квітня, о 19:30 (за перуанським часом),

СпортингКрістал: пристосування решти матчів клубу селеста

середа, 4 травень

- Спортинг Кристал проти Католицького університету - Національний стадіон (21:00)

вівторок, 17 травень

- Спортивний Кристал проти Воркшопів - Національний стадіон (7:30 вечора)

вівторок, 24 травень

- Фламенго проти Спортінг-Кристал - стадіон Маракана (7:30 вечора)

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