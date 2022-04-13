Slipknot і Белінда на Machaca 2022: меми, залишені фестивальним плакатом

12 квітня був представлений плакат фестивалю Machaca 2022 , який був призупинений у 2020 та 2021 роках як запобіжний захід проти пандемії коронавірусу. Видання поточного року відбудеться 25 червня в Parque Fundidora, розташованому в Монтерреї, Нуево-Леон.

(Foto: Twitter)

Серед найвидатніших художників на плакаті - Пауліна Рубіо, Картель де Санта, Алекс Синтек, Пантеон Рококо, Kumbia Kings, Minuscule Division, Рейк, Белінда і Slipknot.

(Foto: Twitter)

«Хабем #Machaca2022! Ви готові? Побачимося в червні племінників Квитки на http://machaca.mx і філії @SaharisPopCult @VictoriaMX », можна прочитати в офіційному акаунті цієї події.

(Foto: Twitter)

Так само повідомлялося, що продаж квитків розпочнеться з 14 квітня як на сторінці фестивалю Machaca, так і на філіях Saharis Pop Culture. Зіншого боку, люди, які вже мали свій квиток на фестиваль 2020 року - який був скасований - зможуть використовувати його для входу на захід.

«Квитки у продажу з четверга, 14 квітня http://machaca.mx та філії @SaharisPopCult », можна прочитати на офіційному акаунті фестивалю у Twitter.

(Foto: Cortesía @s_lomotion)

Великийконтраст між музичними жанрами художників викликав десятки мемів у соціальних мережах, оскільки це фестиваль, який об'єднає поп, баладу, метал, рок і навіть реггетон та реп-артистів.

Присутність Белінди та групи Slipknot була однією з найбільш обговорюваних серед ймовірних присутніх Machaca 2022, оскільки багато людей вказували на те, що тип ритмів, які поп-співак та ручки металевої групи не підходять добре.

(Foto: Twitter)

Меми варіювалися від посилань на Сімпсонів до використання фотографій людей, які носили вбрання, що змішували північну, готичну, емо або рок-одяг одночасно.

Також використовувалися деякі образи з фільмів, в яких йдеться про романтику між дівчиною зі спокійною, рожевою і спокійною зовнішністю поруч з хлопчиком, який одягається як металхед, рокер або якийсь стиль, який стереотипний як «грубий».

(Foto: Twitter)

Кількість коментарів, мемів і жартів про цю подію було таким, що слова Machaca, Belinda і Slipknot стали трендом у Twitter, хоча більшість користувачів сприйняли це з гумором, були і ті, хто був розчарований і навіть обурений.

Деякі рокери і металхеди образилися своєрідним міксом жанрів і вказували на те, що, як глядачі, група Slipknot заслужила більше, ніж місце на фестивалі з Беліндою, Пауліною Рубіо та іншими поп-співаками. «Я не можу повірити, що вони збираються об'єднати накаси та реггетонероси з рокерами» і «Моя віра в людство була втрачена з цим «плакатом»» були лише деякими негативними коментарями.

(Foto: Twitter)

Зі свого боку, шанувальники Белінди просто поділилися з гордістю, наскільки вони щасливі з присутністю Белінди в Мексиці та можливістю, що їм доведеться побачити «La Reina del Pop» наживо.

Гумор осторонь, була також людина, яка потрясла організаторів фестивалю, тому що вони запросять Алекса Синтек, слід пам'ятати, що кілька років тому перекладач Sex, Скромність y Lágrimas був виділений для цькування неповнолітнього британського впливового. Тожрахунок звинуватив Machaca 2022 у підтримці педофілії та статутного зґвалтування.

(Foto: Twitter)

Повнийсклад фестивалю Machaca 2022 виглядає наступним чином:

-Рейк

-Slipknot

-Поліна Рубіо

-Белінда

-Нікі Джем

-Пантеон Рококо

(Foto: Twitter/@MachacaFestival)

-Велика тиша

-Санта Картель

-Мігос

-Зурдок

-Але

-Підвізіон

-Кумбія Кінгс

-Рейно

-Китайський бандало

(Foto: Twitter)

-Саманта Санчес

-Збиріння фільмів

-Вільма Пальма і вампіри

-Нортек

-Мілліонер

-Акіль Аммар

-Плано

-Фран

-Поларіс

-Луїза Вокс

-Люди як машини

Слідзазначити, що поки що невідомо, якими будуть сценарії та графіки для виконання кожної групи, виконавця та групи.

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