Через сім років після першого сезону «Молодший» знову зустрівся на «Знаменитість MasterChef»

Глядачі «Знаменитості MasterChef» побачили минулого понеділка повернення коміків на найвідомішу кухню світу. Такі фігури, як Пітер Альбейро, Фредді Белтран, Хассам та Хуанда Карібе , відпили свої кулінарні таланти та приготували свої найкращі страви з тунцем разом з Памелою Оспіною та Чічо Аріас, які конкурують у цьому сезоні.

Однак у вівторок ввечері знаменитості не з'являлися знову в програмі, а натомість простір було відкрито для тих дітей, які брали участь у першому та єдиному сезоні видання «Junior» і чия трансляція була в 2015 році, залишивши Юліцу Сармьєнто переможцем, який, власне, був частиною цього возз'єднання.

Разом з нею прибули ще шість молодих людей, включаючи Родріго Пердомо, який в даний час є відомим гастрономічним впливовим фактором; Марія Хосе Ролдан, «зірка альфайорів» семи років тому. Насправді він нещодавно створив підприємство, присвячене виробництву та продажу цих десертів.

МатіасРамірес, Даніель Гомес (ще один «важкий» десерт) таВалерія Валенсія були іншими колишніми учасниками, які знову надягали білий фартух, з місією показати, що вони зберегли свої навички як кухарі недоторканими.

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Кожен запам'ятав своє перебування на кухні в 2015 році, навіть коли справа дійшла до завдання «таємничої бокси», яка містила грецький йогурт: кожен повинен був приготувати приготування з цією їжею. Вони не готували поодинці, навпаки, кухарі розділили їх на дві групи по чотири, з яких дві повинні були робити солодкі страви і дві інші - заготовки з сіллю.

Кожен мав на меті приготувати страви на 11 осіб, тому тиск відчувався протягом 60 хвилин, які вони мали. На півдорозі через виклик експерти провели раунд для кухонь, показавши, що, як вони очікували, про десерти подбали Марія Хосе та Даніель, тоді як Родріго був одним із лідерів одного із загонів.

Наприкінці виклику всі аплодували не тільки через переконання, що вони зробили хорошу підготовку, але й тому, що вони зустрілися через багато років. Пізніше шеф-кухарі оголосили, що закусочні будуть самі, а також журі, всі зустрічі на банкеті.

Los jóvenes de la temporada 'Junior' se reunieron con los jurados para degustar sus platos en 'MasterChef' FOTO: Captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

Навіть Крістофер Карпентьє, який є одним з найменш випробуваних в оцінках, з'їв переважну більшість страв, доставлених молодими людьми. І відгуки не були довгими: Хорхе Рауш запитав про те, як вони використовували йогурт, на що Родріго відповів, що каррі, який вони зробили, містив цю молочну продукцію.

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Даніель «витягнув шип» минулого сезону і підготував піну, виготовлену з кремом шантильї. Патакони Юліца були добре прийняті Крісом, і Ніколас де Зубірія не шкодував похвали Махо за своїх альфайорів. Хорхе Рауш погодився зі своїм вердиктом, але, незважаючи на дегустацію групи, їм довелося вибрати групу, яка перемогла.

Нарешті, і судді, і конкурсанти визначили, що існує «технічна краватка»; навіть шеф-кухар боготано заявив, що «гастрономія перемогла», знаючи, що кожен зберігає свою кулінарну майстерність. Тепер вірні глядачі шоу зберуться цієї середи на найвідомішій кухні світу, щоб показати все, що вони дізналися в сезони реаліті-шоу.

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