Серхіо Гутьєррес Луна попросив законодавців не вводити «лобістів» до Палати депутатів

11 квітня минулого року, в день, коли дебати та голосування щодо енергетичної реформи могли відбутися на пленарному пленарному рівні, буличреваті суперечками, не тільки через перенесення сесії на наступну неділю, але через своєрідну сцену.

Через соціальні мережі момент став вірусним, коли тему, пов'язану з міжнародними підприємцями в енергетичному секторі, довелося видалити з Палати депутатів, оскільки він не був законодавцем , і тому, що вони звинувачували, відіграючи роль «лобіста» у цій важливій зустрічі.

ПаолоСалерно, член енергетичної компаніїEnel Group, був визначений координатором Енергетичного комітету Італійської торгової палати в Мексиці. Він сидів поруч із депутатом Партії Демократичної революції (PRD) Едною Діас, ситуацією, яку засудили деякі члени лави Національного руху регенерації(Морена).

Маючи портфель в руці та відвідуючий значок, що висить на шиї, він вийшов коридорами нижнього будинку, тоді як сказав кілька слів члену жовтої партії , а інші члени Морени та її союзники аплодували її виходу.

(Foto: Cámara de Diputados)

Ця ситуація призвела до нескінченних коментарів проти Салерно та Діаса, яких вони назвали «продати батьківщину», оскільки, стверджували вони, єдиною метою цього предмета було привілейувати приватні компанії генерувати більше грошей, а не приносити користь енергоємним громадянам.

З цієї причини Серхіо Гутьєррес Луна, президент Ради директорів Палати депутатів та член парламентської групи Морени, закликав усі політичні партії не вводити людей поза приміщенням.

«В результаті вчорашнього інциденту... це президентство звертається до всіх парламентських груп, депутатів та депутатів загалом, сприяти депутатській дисципліні та утриматися від запровадження Залу засідань та просторів дільниці , де органи Палати виконують свої дорадчі функції», читайте в офіційному документі.

Усі ті особи, передбачені розділом IX пункту 1 статті 6 Регламенту Палати депутатів , є тими, кому заборонено в'їзд у простори, виставлені Гутьєрресом Луною, «особливо коли такі особи мають прямий інтерес до теми обговорення».

El sujeto ligado a empresarios del sector energético tuvo que salir de la Cámara de Diputados (Fotos twitter: @dnaielgtz_oax)

Наостанок голова правління нагадав, що всі особи, які виконують завдання лобіста, і належним чином зареєстровані в реєстрі, мають зобов'язання звертатися самі за законами нижньої палати, інакше вони можуть мати право на санкції, починаючи від неприєднання до запобігання їх доступу до об'єктів.

Внутрішні нормативні акти визначають цю практику як будь-яку діяльність, яка здійснюється перед будь-яким депутатом, депутатом, органом чи органом , індивідуально або в цілому, для отримання резолюції або угоди, сприятливої інтересам власних або третіх осіб.

За даними Міністерства внутрішніх справ (Segob), лобіювання або лобіювання - його назва англійською мовою - можна розуміти як « плановий процес спілкування переважно інформативного контенту, в рамках зв'язків з громадськістю, компанії, лобіювання групи або організації з громадськістю органи влади».

Тобто це люди, які є посередниками між політичною владою і основними зацікавленими сторонами в законодавчих дискусіях і це не завжди суб'єкти з економічними інтересами, так як можуть бути і представниками народних справ.

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