Сенатська комісія миру зустрінеться в Пуерто-Легуїзамо, Путумайо

Мирна комісія Конгресу Республіки зустрілася надзвичайним чином цієї середи, щоб обговорити висновки військової операції в Пуерто-Легуїзамо, Путумайо. Члени вирішили переїхати на територію і налагодити спеціальну сесію в муніципалітеті.

Цю новину опублікував сенатор Рой Баррерас через свій акаунт у Twitter. «Ми щойно схвалили Комісію миру, що збирається в Путумайо слухати жертв останньої різанини, зібрати інформацію для майбутніх дебатів та висловити співчуття родичам загиблих від імені Колумбійської держави в умовах індоленції виконавчий», - написав конгресмен.

Roy Barreras informa que Comisión de Paz sesionará en Putumayo. Captura de pantalla.

На спеціальній сесії, яка запланована на 20-22 квітня, вони викликали міністра оборони Дієго Молано; генерала армії Луїса Фернандо Наварро; і комісар миру Хуана Каміло Рестрепо. Вони також запросили генерального прокурора Франциско Барбосу; омбудсмена Карлоса Камарго; голови ООН з прав людини; та місії OAS подальшої місії до мирного процесу Роберто Менендеса.

Зі свого боку, сенатор Антоніо Сангвіно повторив повістку менеджера портфеля через свої соціальні мережі. «Ми викликали MinDefensa Diego Molano, щоб конкурувати з генералом Наварро та Запатейро. Міжнародне співтовариство також було запрошено», - прокоментував він у трелі.

Слід нагадати, що деталі операції в Пуерто-Легуїзамо нещодавно були відомі. ЗМІ El Espectador, Vorágineта Revista Cambioвиїхали на місце події в селі Альто-Ремансо та зібрали докази та свідчення, що показують, що операція перетворилася на різанину проти невинних мирних жителів.

ЗМІ вказали, що 11 мирних жителів були представлені як передбачувані дисиденти FARC Міністерством оборони. Примітною є смерть Браяна Сантьяго Пами, неповнолітнього віком до 16 років; Ана Марія Сарріас, вагітна жінка; Дів'є Ернандес, президент Ради дій громади; та Пабло Пандуро Кокінче, губернатор корінних народів КікваБахо Ремансо Кабільдо.

Уконтексті: Яка правда про армійську операцію в Путумайо, де загинули 11 мирних жителів

Хоча соціальні організації та сама громада зазначають, що подія буде «помилковою позитивою», Міністерство оборони, командувач Національної армії генерал Едуардо Запатейро та сам президент Іван Дукепідтримують позицію, що операція проводилася з усіма протоколи міжнародного права Гуманітарного (МХЛ). Вонитакож підкреслили, що Управління Генерального прокурора нації проводить відповідне розслідування.

Ситуаціяв Чоко

На додаток до пропозиції, яка була затверджена на сесію в Путумайо, Комісія миру також дала зелене світло для поїздки до Чоко через посилення насильства у відомстві.

Мер Кібдо Мартін Еміліо Санчессказав, що до цих пір цього року в муніципалітеті відбулося 61 вбивство в діях, пов'язаних із злочинними бандами. «Ця ситуація виходить за межі адміністративної спроможності, яку ми маємо, ми тримаємо національний уряд відповідальним за те, що продовжує відбуватися в нашому місті», - заявив місцевий президент і запевнив, що адміністрація Дуке «не хвилювалася ні про що, що сталося в Чоко».

За його заявами Уряд здійснив заходи, які мають широку спроможність силових структур для вирішення цього контексту. Хоча Санчес привітав прихильність уряду повітряного та наземного патрулювання, законодавчий орган вважав, що ситуація вимагає громадських слухань, які вони скликали.

У цьому випадку Молано також цитували разом з міністром внутрішніх справ Даніелем Паласіосом. У свою чергу, були запрошені органи Кібдо і відомство, Генеральний прокурор, омбудсмен і прокурор Маргарита Кабелло.

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