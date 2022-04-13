Росія вже нав'язує свій гімн на повернення до школи під наглядом озброєних солдатів окупованого українського міста

Діти повернулися до школи у Волноваї

У дворі маленького українського міста Волноваха (південний схід), зруйнованого бойовими діями і окупованого російськими військами, національний гімн Росії вітає вихованців під очима озброєних солдатів.

Кілька десятків неповнолітніх вишикувалися перед закладом для церемонії повернення до школи, через місяць після того, як місто впало до російської армії і її сепаратистських союзників.

Тутнемає ні електрики, ні телефонного покриття , повідомляють журналісти AFP , які подорожували у Волноваю з візитом, організованим російською армією.

Багато зруйнованих будинків у Волноваї є мовчазним свідком битви за місто, на півдорозі між сепаратистською столицею Донецька та портом Маріуполь, який вже півтора місяці перебуває в облозі російськими військами.

Волновая, яка до війни мала близько 20 тисяч жителів, була «звільнена» від українських «неонацистів», згідно з мовою, якою користувалася Росія, і життя має йти своїм ходом.

«Пора вчитися, поспішати, діти!» , Кричить однокласникам маленька дівчинка з рожевими щоками, з мікрофоном в руці і білими косами в волоссі. За нею стоять керівники школи, поруч з російським прапором і сепаратистським прапором. Далі, але добре видно, солдат, що носить балаклаву і шолом, спостерігає за сценою, з пістолетом - кулеметом в руках.

Коли грає гімн Росії, музика якого дісталася у спадок від Радянського Союзу, діти слухають, але не співають, так як не знають лірики. Щось, що також трапляється з ними з гімном сепаратистів.

«Росія, наша священна батьківщина (...) Потужна воля, велика слава — вони ваша спадщина на всю вічність!» , Резонує з гучномовцями, одним з небагатьох електроприладів, які працюють.

Пережившижах

Завоювання Волнової 11 березня дозволило Росії оточити Маріуполь на північ, стратегічний порт на Азовському морі, який вже перебував під атакою зі сходу і заходу.

До цього і протягом двох тижнів українська оборона міста зазнавала великих атак.

Через місяць після захоплення Волновая завали покриває вулиці і багато будинків, магазинів і цивільна інфраструктура лежать в руїні. Перед зруйнованою лікарнею дерева обрізаються осколками надвоє.

Школа№ 5, розташована в центрі міста, також була мішенню бомбардувань, і багато класних кімнат зникли. «Ми пережили жах, були страшні вибухи», - каже Людмила Жмара, 52 років, шкільний працівник. Але вона вважала за краще залишитися, тому що «де тобі найкраще, є вдома».

Вона стверджує, що хоче, щоб Волновая була «частиною Росії» і що ніхто не «змушує» її говорити українською, в цьому переважно російськомовному регіоні Донбасу. Москва виправдовує своє військове втручання в Україну як обов'язок захисту «росіян» Донбасу.

Живе«в норі»

Російська армія нічого не залишає випадковості навіть за відсутності збройного опору: російські бронемашини і військові машини, прикрашені буквою «З» патрулюють місто серед мирних жителів на велосипеді.

Муніципальна лікарня працює на середньому газі, незважаючи на численні пошкодження та відсутність електроенергії.

У темний час доби медсестра Наталія Некрасова-Мужина, 46 років, стверджує, що хворі (і діти, і дорослі, і люди похилого віку) приходять в основному з травмами, спричиненими вибухами гаубиць.

Життя для сусідів, які залишилися, все ще залишається виживанням. «У нас немає ні газу, ні води, ні електрики, ні телефонного покриття. Ми живемо як в норі», — розповідає Людмила Дрига, 72 роки, вийшла на пенсію.

59 років Світлана Штшербакова стверджує, що втратила все у пожежі, що спустошило її будинок. «Гуманітарна допомога прийшла до нас лише один раз», - пояснює цей колишній співробітник служби безпеки супермаркету ниткою голосу.

Співробітник залізниць Антон Варуша, 35 років, вважає, що менше половини його вуличних жителів повернулися живими до Волноваї.

«Я не знаю, чи залишатимуся я ще. На даний момент у мене є мої батьки, які старші і хворі», - говорить він. «Ми намагаємося слухати різні радіостанції, щоб зрозуміти, що відбувається. Але важко мати інші джерела інформації» без Інтернету чи електрики, пояснює він.

(З інформацією з AFP/by Андрій Бородулін)

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