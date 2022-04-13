Рогеріо Ацкаррага: які стосунки радіопідприємця з Еміліо Ацкаррагою, власником Televisa

MEXICO D.F. 08NOVIEMBRE2005.- Senadores se reunieron con concesionarios de la Radio y Television para analizar la propuesta de la ley del tema a puesta cerrada. Roque Chavez. sale de la reunion. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

Минулої ночі в понеділок було оголошено про смерть однієї з найважливіших фігур радіо світу в Мексиці: Рожеріо Ацкаррага Мадеро, який обіймав посаду голови Ради директорів Формули Grupo Radio Formula, який помер у віці 94 років. Цієюновиною поділилися через Формулу Grupo.

АскаррагаМадеро був сином Рожеріо Аскаррага Відауррета, який помер у 1951 році, і який заснував «Групо радіо Формулу». Однаквокзал спочатку поступився його братом Еміліо Аскаррага Відауррета,який був батьком Еміліо Аскаррага Мілмоі дідусем нинішнього власника Televisa Еміліо Аскаррага Жана.

ЕміліоAzcárraga Vidaurreta вже створивXEW , а в 1951 році запустивканал 2 , флагманський сигнал сьогоднішньоїTelevisa .

Ще один з братів Azcárraga Vidaurreta, названий Гастон, заснував у 1967 році нинішню групу Посадас , яка управляє ланцюгом Fiesta Americana . Коли помер його син Гастон Аскаррага Тамайо, його онук Гастон Аскаррага Андраде, взяв на себе консорціум готелю у віці 36 років. Gastón третій, у 2005 році, купив Aeromexico, який через п'ять років перестав працювати через фінансові проблеми. У 2014 році йому було видано ордер на арешт за поводження з незаконними ресурсами.

Emilio Azcárraga Vidaurreta fue hermano de Rogerio. Foto: Twitter @raulbrindis

ЕміліоАцкаррага Відауррета окреслив особливості бізнес-профілю, якийприпустив би його брат Рожеріо. Маючидосвід роботи продавцем взуття та автодилером, у 1923 році він отримав ліцензію на розповсюдження радіостанцій Victor Talking Machine. Працюючив підрозділі Mexico Music RCA, Еміліо зацікавився радіоіндустрією.

Його брат Рауль отримав технічні вказівки щодо роботи радіостанцій під опікою полковника США Сандала Ходжеса. Такожкажуть, що Рауль Azcárraga Vidaurretaбув піонером радіомовлення в країні, оскільки в 1923 році він встановив CYL станцію «La Casa de la Radio».

Шукаючи синергії між радіобізнесом та записаним музичним бізнесом, музичні видавці PHAM-EMMI народилися завдяки баченню Rogerio Azcárraga Vidaurreta. Однак, як і в Grupo Televisa, Еміліо Ель Тігре Ацкаррага Мілмоконсолідував компанію, яку заснував його батько, і визначив її як квазімонополію телебачення в Мексиці, щоб його спадкоємець Еміліо Ацкаррага Жанпізніше продав половину акцій Televisa Radio, шукаючи капіталізації,до Іспанська Grupo Prisa , недавня історія радіо формули пов'язана з Роджеріо Ацкаррага Мадеро.

Радіо Формула почалася, як така, в 1968 році, зі станції, яка спочатку називалася Radio Distrito Federal. Йогочастоти мали музичну програму, з наміром представити рок-н-рол у Мексиці, мету,яку він досяг, покладаючись на свою компанію Discos Orfeon, засновану в 1958 році. Орфеон почав із запису великих артистів мексиканського кіно і золотого століття музики.

Azcárraga Madero era tío del actual dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM Antonio Cruz

Радіоісторики вказують на програвач радіозаписів як сцену, на якій прихід справжнього радіозв'язку затримувався. І, в цьому сенсі, цікавим є те, що в той час, коли профілі станцій були описані відповідно до музичного жанру, який вони програмували, у 1987 році Grupo Fórmula обрала ток-радіо, транслюючи національну програму новин.

Історія Федерального радіо Distrito кардинально змінюється, завдяки баченню та підприємницькому драйву Дон Рожеріо Ацкаррага Мадеро, який модифікує формат від музичного до розмовного на станціях AM (Amplitude Modulated), і програми основних категорій контенту починають транслюватися: новини, спорт, жіночий бар, фінанси та розваги на чолі з різними особистостями, такими як: Леон Мішель, Дон Педро Ферріс Сантакрус, Дон Фернандо Маркос, Луїс Ігнасіо Сантібаньєс, Хорхе Салданья, Ектор Лечуга, Флор Беренгер, Луїс Касерес, Хорхе Зуніга та кілька інших, яким вдалося розмістити себе в уподобання аудиторії в той час зі своїми програмами.

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